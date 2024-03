Xbox Game Pass ha già 5 giochi gratis confermati ad aprile

Il catalogo di Xbox Game Pass si sta preparando a tanti nuovi aggiornamenti: in attesa di scoprire tutti i giochi previsti per la fine del mese, possiamo già iniziare a scoprire i primi titoli gratis già confermati in arrivo ad aprile 2024.

Diversi sviluppatori hanno infatti già annunciato l'intenzione di portare i loro giochi fin dal day-one su Xbox Game Pass (lo trovate su Amazon) per il prossimo mese, al punto che già adesso conosciamo i nomi dei primi 5 giochi gratuiti in arrivo.

Pure Xbox ci propone infatti i 5 titoli già confermati in arrivo per il prossimo mese sul servizio in abbonamento, in attesa ovviamente di scoprire tutti gli altri giochi gratuiti nel corso delle prossime settimane: vi proponiamo la lista completa qui di seguito.

Xbox Game Pass: giochi gratis confermati ad aprile 2024

Turbo Golf Racing 1.0 — 4 aprile

— 4 aprile Botany Manor — 9 aprile

— 9 aprile Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes — 24 aprile

— 24 aprile Another Crab's Treasure — 25 aprile

— 25 aprile Manor Lords — 26 aprile (PC)

Tutti i giochi presenti sull'elenco saranno disponibili sia su PC che sulle console Xbox fin dal giorno del lancio, con l'unica eccezione di Manor Lords: questo strategico medievale sarà inizialmente disponibile solo su computer, con la versione Xbox che arriverà in ritardo — anche se ancora non sappiamo il giorno esatto.

In riferimento alla nostra lista con tutti i giochi gratis già confermati nel corso dell'anno, segnaliamo dunque soltanto l'aggiunta di Turbo Golf Racing 1.0, per il quale sarà necessario attendere meno di un mese.

Ovviamente occorre ricordare che si tratta di una lista parziale e destinata ad aggiornarsi nei prossimi giorni, ma toccherà attendere nuovi annunci ufficiali: vi terremo come sempre informati sulle nostre pagine non appena scopriremo tutti i titoli in arrivo.

Nel frattempo, vi ricordiamo che proprio oggi è in arrivo un nuovo gioco gratis a sorpresa: un big sportivo per gli amanti del basket.

Non dimenticatevi di controllare anche i titoli in uscita: ben 3 giochi gratis lasceranno Xbox Game Pass tra pochi giorni.