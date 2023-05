Xbox Game Pass dirà addio a 5 giochi gratis a maggio

Con il mese di aprile ormai alle spalle, i giocatori sono in attesa dei giochi gratis che potranno provare su Xbox Game Pass da maggio.

Il noto catalogo del servizio in abbonamento (lo trovate su Amazon) è infatti sempre in costante aggiornamento, proponendo costantemente nuove uscite e puntando maggiormente sulle release disponibili fin dal day-one.

Advertisement

Uno di questi sarà proprio un'esclusiva console Xbox, Redfall, che arriverà su Game Pass da oggi, 2 maggio. Vero anche l'ultima produzione di casa Bethesda non sarà l'unico omaggio offerto da Microsoft per i suoi abbonati, visto che sono già stati confermati ben 6 giochi gratis in arrivo, con tanto di date ufficiali.

Purtroppo, però, a maggio sarà anche il momento di salutare ben 5 titoli di un certo spessore, i quali abbandoneranno il catalogo tra poche settimane (via Eurogamer).

Xbox Game Pass: giochi che lasceranno il servizio a maggio 2023

My Friend Pedro (Console, PC)

Before We Leave (Console, PC)

Hearts of Iron 4 (PC)

Umurangi Generation Special Edition (Console, PC)

Danganronpa 2: Goodbye Despair Anniversary Edition (Console, PC)

Microsoft ha rivelato l'ultima serie di titoli che lasceranno Xbox Game Pass, tutti attesi ai saluti per lunedì 15 maggio prossimo.

L'elenco include l'indie My Friend Pedro e il city-builder Before We Leave, oltre alla popolare serie d'avventura Danganronpa 2: Goodbye Despair Anniversary Edition.

Anche il gioco in prima persona Umurangi Generation verrà eliminato dal catalogo tra pochissimi giorni, quindi il nostro consiglio è di scaricare in fretta i suddetti titoli, prima che sia troppo tardi.

Nel frattempo, se volete ingannare l'attesa, vi ricordiamo che pochi giorni fa è stato pubblicato un altro gioco gratis al day-one su Game Pass.

Ma non solo: a partire da ieri è possibile mettere le mani gratuitamente su un gioco di Star Wars, ma solo se siete abbonati a Games With Gold.