Xbox Store, sconti fino al 95% di inizio marzo: ecco i migliori

Anche questa settimana Xbox Store ha deciso di proporre nuovi imperdibili sconti per i suoi utenti: si tratta delle prime offerte di marzo 2024, con riduzioni di prezzo fino al 95% su tantissimi prodotti.

Gli sconti settimanali sono ormai diventati un appuntamento atteso dai fan delle console di casa Microsoft, con il rinnovo di offerte Gold, riservate esclusivamente agli utenti iscritti a Game Pass (lo trovate su Amazon) e tante altre promozioni disponibili senza alcun tipo di abbonamento.

Advertisement

Nel momento in cui scriviamo questo articolo ci sono oltre 820 giochi disponibili in offerta su Xbox Store: per aiutarvi nella vostra scelta, abbiamo deciso come sempre di selezionare per voi i migliori titoli da acquistare a piccoli prezzi.

Assassin's Creed Mirage Deluxe Edition a 35,99€ - Sconto del 40%

a 35,99€ - Sconto del 40% Assassin's Creed Mythology Pack (Origins + Odyssey + Valhalla) a 37,99€ - Sconto dell'80%

a 37,99€ - Sconto dell'80% Batman: Arkham Collection a 8,99€ - Sconto dell'85%

a 8,99€ - Sconto dell'85% Battlefield 2042 (XONE + XSX|S) a 15,99€ - Sconto dell'80%

a 15,99€ - Sconto dell'80% Dead Space Edizione Digitale Deluxe a 44,99€ - Sconto del 50%

a 44,99€ - Sconto del 50% Dragon Age: Inquisition Edizione GOTY a 7,49€ - Sconto del 75%

a 7,49€ - Sconto del 75% Dragon Ball Xenoverse 1 and 2 Bundle a 13,49€ - Sconto dell'85%

a 13,49€ - Sconto dell'85% EA Sports FC 24 (XONE + XSX|S) a 27,99€ - Sconto del 65%

a 27,99€ - Sconto del 65% Grand Theft Auto V: Premium Edition a 14,99€ - Sconto del 50%

a 14,99€ - Sconto del 50% La Terra di Mezzo: Bundle dell'Ombra a 10,49€ - Sconto dell'85%

a 10,49€ - Sconto dell'85% Lords of the Fallen a 41,99€ - Sconto del 40%

a 41,99€ - Sconto del 40% Mass Effect Legendary Edition a 13,99€ - Sconto dell'80%

a 13,99€ - Sconto dell'80% Mortal Kombat 1 a 44,99€ - Sconto del 40%

a 44,99€ - Sconto del 40% NBA 2K24 Baller Edition a 22,49€ - Sconto del 75%

a 22,49€ - Sconto del 75% Need for Speed Heat Deluxe Edition a 3,99€ - Sconto del 95%

a 3,99€ - Sconto del 95% Need for Speed Unbound Palace Edition a 13,49€ - Sconto dell'85%

a 13,49€ - Sconto dell'85% Outlast: Bundle of Terror a 2,49€ - Sconto del 90%

a 2,49€ - Sconto del 90% Red Dead Redemption 1 & 2 Bundle a 49,73€ - Sconto del 50%

a 49,73€ - Sconto del 50% Resident Evil 4 a 29,99€ - Sconto del 25%

a 29,99€ - Sconto del 25% Sifu a 13,99€ - Sconto del 65%

a 13,99€ - Sconto del 65% Star Wars Jedi: Fallen Order Deluxe Edition a 5,99€ - Sconto del 90%

a 5,99€ - Sconto del 90% Star Wars Jedi: Survivor a 39,99€ - Sconto del 50%

a 39,99€ - Sconto del 50% Star Wars: Squadrons a 1,99€ - Sconto del 95%

a 1,99€ - Sconto del 95% The Callisto Protocol Digital Deluxe a 22,49€ - Sconto del 75%

a 22,49€ - Sconto del 75% True Survivors Bundle (Dying Light 1+2) a 35,99€ - Sconto del 55%

Ovviamente questi sono soltanto alcuni esempi, ma vi consigliamo di controllare la lista completa di nuovi sconti disponibili al seguente indirizzo.

E restando in tema di novità dal mondo Xbox, cogliamo l'occasione per ricordarvi che è stato annunciato un nuovo evento Partner Preview.