Xbox Game Pass, disponibili da oggi 2 nuovi giochi gratis

Da oggi tutti gli utenti iscritti a Xbox Game Pass potranno godersi ben 2 nuovi giochi gratis tramite il servizio in abbonamento, che includono anche un atteso horror direttamente al day-one.

L'ultimo aggiornamento del catalogo dell'abbonamento di casa Xbox (lo trovate su Amazon) includerà infatti non solo Hypnospace Outlaw — un ritorno per il catalogo, dato che era già stato reso disponibile negli scorsi mesi — ma anche Amnesia The Bunker, l'ultimo capitolo della serie che sarà disponibile proprio da oggi 6 giugno.

Nella nostra recensione vi abbiamo raccontato che «Amnesia: The Bunker è un ritorno alle origini e una decisa dichiarazione d'intenti da parte di Frictional Games»: un cambio di rotta per la serie, che tra poche ore potrete provare con mano senza costi aggiuntivi.

Sia Hypnospace Outlaw che Amnesia The Bunker potranno essere scaricati su Xbox One, Xbox Series X|S e PC, ma in alternativa potrete scegliere di giocarli anche tramite il cloud gaming, a patto di essere iscritti a Game Pass Ultimate.

Nel momento in cui scriviamo questo articolo, Hypnospace Outlaw è già disponibile per il download, mentre per Amnesia The Bunker — trattandosi di un nuovo titolo al day-one — sarà necessario come di consueto attendere ancora qualche ora aggiuntiva.

Le rispettive app su PC e console non sono infatti ancora state aggiornate con il nuovo survival horror in prima persona, ma sarà soltanto questione di ore e — se confermerà il trend di altre release al day-one — dovrebbe essere disponibile già da questo pomeriggio.

Non possiamo dunque che consigliarvi di tenere costantemente d'occhio il catalogo per essere pronti a giocarlo fin dal primo giorno, ma nel frattempo potrete ingannare l'attesa anche con l'originale Hypnospace Outlaw.

Un ritorno che arriva proprio in seguito al lancio di un suo spin-off proprio gratis su Xbox Game Pass, tra i primi titoli resi disponibili a giugno.

Cogliamo l'occasione per ricordarvi di tenere d'occhio anche il catalogo dei giochi in uscita: dal 15 giugno non potremo più scaricare ben 6 titoli.