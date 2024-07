Xbox Game Pass, disponibili da oggi 2 giochi gratis al day-one

Da oggi 16 luglio si concluderanno ufficialmente le distribuzioni gratuite per la prima metà di luglio su Xbox Game Pass, con l'arrivo di altre 2 novità da provare nelle prossime ore.

Se siete iscritti al servizio in abbonamento per le console Xbox, potrete infatti provare due nuovi giochi gratis al day-one: si tratta di Magical Delicacy e Flock, disponibili fin dal loro debutto senza alcun ulteriore costo aggiuntivo.

Magical Delicacy è un platformer "wholesome" in pixel art, in cui interpreterete una strega impegnata a cucinare prelibatezze magiche in un paesino sconosciuto: un'avventura ispirata dai classici metroidvania in cui potrete esplorare alla ricerca di nuovi ingredienti da utilizzare per i vostri piatti.

Flock invece è un titolo cooperativo multigiocatore in cui potrete collezionare adorabili creature volanti in compagnia dei vostri amici: dovrete solcare in volo paesaggi meravigliosi in una produzione perfetta per rilassarsi al meglio.

Entrambi i titoli saranno disponibili per il download sia su console che su PC, ma se siete iscritti a Xbox Game Pass Ultimate (lo trovate scontato su Amazon) potrete accedere anche alla versione in Cloud.

Trattandosi di giochi in arrivo al day-one, segnaliamo che il download non è ancora disponibile nel momento in cui scriviamo questo articolo: dovrebbero essere sbloccati ufficialmente solo nel tardo pomeriggio odierno, come solitamente accade in questi casi.

Il nostro consiglio è come sempre di consultare accuratamente le applicazioni ufficiali per essere pronti a scaricarli non appena verranno resi disponibili.

Con buona probabilità dovrebbero essere annunciati tutti i giochi gratis rimanenti per il mese di luglio nelle prossime ore: vi terremo come sempre informati sulle nostre pagine non appena arriverà l'annuncio ufficiale.

Nel frattempo, vi anticipiamo che uno di questi sarà Kunitsu-Gami, il nuovo action di Capcom disponibile al day-one: se volete saperne di più, vi lasciamo alla nostra recensione dedicata.

Ricordiamo che Microsoft ha recentemente deciso di aumentare il prezzo di Xbox Game Pass Ultimate: anche per questo motivo, gli analisti sono convinti che possa aver senso introdurre un piano economico con pubblicità.