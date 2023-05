Xbox Game Pass, disponibile da ora l'ultimo gioco gratis di maggio

Xbox Game Pass è ufficialmente pronto a dire addio al mese di maggio con un nuovo gioco gratis: da questo momento, tutti gli utenti iscritti al servizio possono già scaricare l'ultimo omaggio mensile.

Si tratta di Chicory A Colorful Tale, un bellissimo puzzle-adventure ambientato in un libro da colorare, dove potrete colorare a vostro piacimento un affascinante mondo in bianco e nero.

Un'avventura a cui eravamo rimasti particolarmente affezionati nella nostra recensione, dove lo avevamo premiato con un punteggio di 9/10, raccontandovi che «è un'avventura divertente, scanzonata e colorata, ma anche capace di esplorare argomenti seri ed attuali».

Oggi questa gradevole produzione potrà essere vostra senza alcun costo aggiuntivo, a patto naturalmente di essere già iscritti a Xbox Game Pass (lo trovate su Amazon).

Chicory A Colorful Tale è già disponibile per il download sia sulle console Xbox che su PC, ma al momento non sembra essere purtroppo prevista un'edizione cloud: non è stata infatti ancora annunciata in arrivo sul servizio in abbonamento.

In ogni caso, si tratta di una gradevole e coloratissima avventura, ideale per accogliere l'imminente stagione estiva e dire ufficialmente addio al mese di maggio: non possiamo che lasciarvi al download sulle rispettive applicazioni ufficiali e augurarvi un buon divertimento.

Ricordatevi anche che questa è la vostra ultima occasione per provare 5 giochi gratis prima della loro rimozione dal catalogo: dal 31 maggio non saranno più disponibili per il download e dovrete necessariamente acquistarli.

Per il momento non è stata ancora annunciata la line-up completa relativa al mese di giugno, ma vi aggiorneremo tempestivamente sulle nostre pagine non appena ne sapremo di più nel merito.

Nel frattempo, segnaliamo che Xbox Game Pass ha comunque già avuto modo di confermare i primi 3 giochi gratis in arrivo nel prossimo mese: un buon antipasto in attesa di scoprire la lista definitiva.