Xbox Game Pass, 2 giochi gratis dicono addio a metà febbraio

In attesa del consueto comunicato ufficiale di Microsoft, le app ufficiali di Xbox Game Pass si sono già aggiornate per svelare quali saranno i giochi gratis pronti a dirci addio a metà febbraio 2024.

Come i fan iscritti ormai ben sapranno, il servizio in abbonamento (che trovate su Amazon) si aggiorna costantemente con diversi giochi gratis molto interessanti, ma ogni metà e fine mese è anche costretto a salutare alcuni di questi titoli: ad eccezione dei titoli di Xbox Game Studios, i titoli del catalogo non resteranno infatti per sempre.

Possiamo confermare che a metà febbraio dovremo salutare soltanto 2 giochi gratis, uno dei quali è disponibile esclusivamente su PC: una situazione dunque fortunatamente simile a quanto già accaduto alla fine dello scorso mese, con ben poche rinunce.

Senza ulteriori indugi, vi sveliamo i 2 giochi gratis che dovreste provare prima che sia troppo tardi:

Xbox Game Pass: giochi rimossi dal 15 febbraio 2024

OPUS: Echo of Starsong - Full Bloom Edition (Xbox One, Xbox Series X|S, PC)

Galactic Civilizations III (PC)

Opus: Echo of Starsong è un'avventura narrativa visiva che include gestione delle risorse ed enigmi, ma il tutto è stato reso poco impegnativo proprio perché è la storia il focus principale della produzione.

Una visual novel a tema fantascientifico sviluppata da SIGONO, da non lasciarsi scappare per gli amanti del genere: si tratta dell'unico gioco tra quelli che stanno per dirci addio che può essere giocato anche su Xbox.

Galactic Civilizations III è invece disponibile solo su PC Game Pass: si tratta di uno strategico a turni sviluppato da Stardock, anche in questo caso a tema fantascientifico.

Potrete scegliere tra decine di razze e provare a farvi un nome in tutta la galassia, costruendo una civiltà in grado di resistere alla prova del tempo con guerre, diplomazia, spionaggio e progressi tecnologici.

Il nostro consiglio è come sempre quello di scaricarli e provarli prima che sia troppo tardi: se vorrete continuare a giocarci dopo il 15 febbraio, potete approfittare di uno speciale sconto del 20% prima della loro rimozione.

E restando in tema di novità sul servizio in abbonamento, da oggi potete giocare anche al bellissimo remake del terzo capitolo di Persona su Game Pass: se siete curiosi di saperne di più, vi lasciamo alla nostra recensione di Persona 3 Reload.