Dopo esserci ormai inoltrati nel mese di giugno, è arrivato anche oggi il momento di scoprire quali sono stati i videogiochi più acquistati dagli utenti PlayStation a maggio 2025 su PS Store, con alcune grandi sorprese sia su PS5 che su PS4.

Gli utenti sulle console di ultima generazione hanno infatti dimostrato ancora una volta di avere particolare interesse per le produzioni di casa Xbox, dopo aver già conquistato le classifiche di aprile.

Una tendenza che conferma come la strategia di Microsoft di puntare su giochi multipiattaforma sta producendo i suoi frutti: di seguito troverete le rispettive classifiche con le top 10, tenendo conto dei risultati ottenuti sul mercato europeo segnalati sul PlayStation Blog.

PS5: giochi più venduti su PS Store a maggio 2025

Forza Horizon 5 Clair Obscur: Expedition 33 EA Sports FC 25 Grand Theft Auto V Elden Ring Nightreign F1 25 Minecraft The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered DOOM: The Dark Ages RoadCraft

Per il secondo mese di fila vediamo dunque Forza Horizon 5 dominare la classifica dei videogiochi più venduti su PS5, ma si confermano saldamente nella top10 anche Oblivion Remastered e Minecraft.

Accoglienza invece più tiepida del previsto per DOOM The Dark Ages, che si deve accontentare della posizione numero 9 nel suo mese di debutto.

Segnalo inoltre che Clair Obscur Expedition 33 si conferma ancora una volta la rivelazione dell'anno, riuscendo addirittura a migliorare la propria posizione: dal quarto posto di aprile al secondo posto di maggio (potete recuperarlo su Amazon, se lo preferite fisico).

PS4: giochi più venduti su PS Store a maggio 2025

Star Wars Battlefront II Red Dead Redemption 2 EA Sports FC 25 The Last of Us Remastered Minecraft Grand Theft Auto V A Way Out Batman: Arkham Knight Need for Speed Heat Unravel Two

La classifica PS4 ci ha spesso abituato a sorprese dovute prevalentemente agli sconti del momento, ma non possiamo non sottolineare il primo posto conquistato quasi a sorpresa da Star Wars Battlefront II, protagonista di una vera e propria rinascita.

Battlefront II si è infatti rivelato uno dei giochi più rigiocati del mese di maggio, dopo che una serie di fortunate coincidenze, unite al celebre Star Wars Day, hanno fatto salire l'entusiasmo per lo sparatutto multiplayer di DICE e EA.

Molto interessante anche il quarto posto ottenuto da The Last of Us Remastered, aiutato probabilmente dalla seconda stagione della serie TV trasmessa su Sky e Now, sebbene ci sia stato un inaspettato calo di telespettatori.

La classifica dei videogiochi più venduti per PS VR2 vede invece Alien: Rogue Incursion VR al primo posto, mentre tra i free-to-play continuiamo a segnalare il dominio di Fortnite, seguito a ruota da Call of Duty Warzone e Roblox.