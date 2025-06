Amazon ha svelato ufficialmente i nuovi giochi gratis in arrivo su Prime Gaming per il mese di giugno 2025, distribuiti come sempre su cadenza settimanale.

Ogni mese gli utenti iscritti al servizio in abbonamento (trovate tutti i dettagli su Amazon) possono infatti approfittare di tanti nuovi giochi gratis da riscattare: questo mese ci sono diverse proposte decisamente interessanti.

Senza ulteriori indugi vi proponiamo la lista completa con tutti i giochi gratis in arrivo (tramite il blog ufficiale):

Prime Gaming: giochi gratis giugno 2025

Mordheim City of the Damned

Station to Station

Death Squared

Dark Envoy

FATE Undiscovered Realms

Thief Deadly Shadows

Jupiter Hell

Gallery of Things Reveries

I membri Prime Gaming possono giocare gratuitamente ai seguenti giochi su Amazon Luna a giugno:

Batman: Arkham Knight

LEGO DC Super-Villains

House of Golf 2

RiMS Racing

Mail Mole

Garfield Kart — Furious Racing

The Jackbox Survey Scramble

ULTRAKILL

Spells & Secrets

Q.U.B.E. 10th Anniversary

Fortnite OG

Fortnite Ballistic

LEGO Fortnite Brick Life

Fortnite Battle Royale

Fortnite Festival

LEGO Fortnite Odyssey

Rocket Racing

Fortnite

Trackmania Starter Access

Fallout New Vegas: Ultimate Edition

Fallout 3: Game of the Year Edition

Durante tutto il mese di giugno 2025 saranno dunque disponibili questi giochi gratis da riscattare.

Grazie a Prime Gaming non sarà necessario alcun acquisto aggiuntivo per poter approfittare di questa occasione, ma basterà semplicemente assicurarvi di essere iscritti all'omonimo servizio in abbonamento di casa Amazon.

Vi terremo ovviamente informati come sempre non appena saranno disponibili per il download: nel frattempo, potete ingannare l'attesa recuperando i giochi gratuiti di Epic Games Store.

Infine, ecco la raccolta di tutti i giochi resi a disposizione gratis da Epic Games Store, dal 2018 ad oggi, nella solita iniziativa settimanale dello store digitale.