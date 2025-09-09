Microsoft ha dato ufficialmente il via all’Xbox Demo Fest 2025, l’iniziativa che permette di provare gratuitamente un’ampia selezione di titoli in arrivo.

Da oggi, 9 settembre, fino al 30 settembre, gli utenti Xbox One e Xbox Series X/S possono scaricare oltre 40 demo di giochi in sviluppo, una formula pensata per replicare le esperienze da “showfloor” delle fiere e raccogliere feedback dalla community.

A differenza delle demo tradizionali, infatti, queste versioni non rappresentano il prodotto finale, ma build di lavoro che offrono uno spaccato delle meccaniche e delle atmosfere dei titoli in uscita. Una scelta che consente agli sviluppatori di mostrare in anteprima i loro progetti e al pubblico di orientarsi meglio tra le uscite dei prossimi mesi.

Tra i giochi disponibili in questa edizione ci sono esperienze molto diverse tra loro, dagli action più intensi alle avventure narrative, fino ai gestionali e ai party game. Ecco la lista completa delle demo già scaricabili:

A Pizza Delivery

Angry Video Game Nerd 8-bit

AWAKEN – Astral Blade

Baki Hanma: Blood Arena

Beacon of Neyda

BEFORE I GO

Biped 2

Bit ESC

Breaking Gates

Brews & Bastards

Bylina Origins

CyberWar Neon City

Dead Reset

Deck of Haunts

Detective Dotson

Echo Weaver

Echoes of the Plum Grove: ISDF

FAITH: The Unholy Trinity

Forgotlings

Gloomy Eyes

Halls of Torment

Imagine Earth

Ink.

The Jackbox Party Pack 11

Jotunnslayer: Hordes of Hel

Labyrinthine – Console Edition

Military Logistics Simulator

Mina the Hollower

Neon Inferno

Polterguys: Possession Party

Possessions

RoadOut

Shroom Siege

SULFUR

Tormented Souls 2

Townseek

Under Par Golf Architect

Yooka-Replaylee

Con titoli già confermati e altri che si aggiungeranno nel corso delle prossime settimane, l’Xbox Demo Fest 2025 si conferma come un appuntamento imperdibile per chi vuole scoprire in anticipo i giochi più interessanti della scena indie e non solo. È sufficiente accedere alla sezione “demos” dello store Xbox per scaricare le prove gratuite e iniziare a giocare: un’occasione ideale per provare titoli inediti e supportare direttamente gli sviluppatori con i propri feedback.