Xbox come il PSN: servizi offline e disagi

Microsoft inciampa di nuovo, e questa volta sono i servizi Xbox a pagarne il prezzo.

Una giornata nera per il colosso di Redmond, che nelle ultime ore ha dovuto affrontare un'ondata di segnalazioni da parte degli utenti, i quali non riescono ad accedere ai servizi fondamentali come il gioco online e le funzioni social.

Tutto è cominciato intorno alle 12:40, quando i giocatori hanno iniziato a trovarsi fuori dai server, impossibilitati a entrare nelle sessioni di gioco, incluso Game Pass (che trovate su Amazon).

La risposta di Microsoft non si è fatta attendere: in meno di due ore, l'azienda ha confermato i problemi, rassicurando gli utenti che il team stava già lavorando per risolverli.

«Siamo a conoscenza del fatto che gli utenti stanno riscontrando problemi con l'accesso, l'avvio dei giochi e l'ingresso nei party. I team di supporto stanno esaminando la situazione e forniremo aggiornamenti qui e sulla nostra pagina di stato», si legge nel post.

Al momento pare che l'accesso allo store Xbox sia ancora disponibile, così come varie funzionalità multiplayer risultano ancora attive.

Il supporto Xbox ha quindi cercato di placare gli animi, invitando alla calma e promettendo aggiornamenti.

Ma si sa, quando si tratta di problemi tecnici, la pazienza degli utenti è una risorsa limitata.

Certo, i problemi tecnici possono capitare, ma la sensazione che resta è quella di una frequenza fin troppo costante.

In un’epoca in cui il gaming è sempre più dipendente dai servizi online, un malfunzionamento di questa portata fa emergere tutte le fragilità del sistema, cosa già accaduta nei giorni scorsi con il down di PlayStation Network.

Che si tratti di una semplice difficoltà tecnica o di un sintomo più profondo di un'infrastruttura che inizia a scricchiolare, resta il fatto che i giocatori hanno perso ore di gioco. Vi aggiorneremo non appena la situazione sarà rientrata del tutto.