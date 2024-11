Il fenomeno gratis Wuthering Waves arriva su PS5: svelata la data d'uscita

Lo sviluppatore Kuro Games ha annunciato la data di uscita per la versione PlayStation 5 del suo action-RPG open world con meccaniche gacha, Wuthering Waves.

Dopo il successo su PC e dispositivi mobili (ci sono stati oltre 30 milioni di utenti che si erano pre-registrati per giocare), il gioco sarà disponibile su PS5 a partire dal 1° gennaio 2025 alle 23 per gli utenti italiani.

La versione per PlayStation 5 sarà, come le altre piattaforme, gratis, ma sarà anche possibile comprare dei bundle con bonus esclusivi da sfruttare poi in-game – come crediti e oggetti rari, per migliorare l'esperienza di gioco.

Valido dal 21 Novembre al 02 Dicembre -

Risparmia su centinaia di prodotti! Segui il Black Friday con SpazioGames! Le migliori offerte selezionate dai più grandi store online con sconti fino al 70%! Scopri le offerte

Ambientato in un futuro post-apocalittico, Wuthering Waves offre combattimenti in tempo reale e una narrazione arricchita da alcune delle voci che abbiamo imparato ad amare in Final Fantasy e Baldur's Gate III.

Il lancio di maggio scorso su PC e mobile non è stato liscissimo e venne funestato da numerosi problemi tecnici, ma via via con gli aggiornamenti Kuro Games è riuscita perfino a ritagliarsi una nomination ai The Game Awards 2024 per il miglior gioco mobile dell'anno.

Vedremo ora quale sarà l'accoglienza che gli riserveranno i giocatori PS5.