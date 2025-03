Wolverine in Batman: Arkham funziona, davvero

Un'inaspettata iniezione di artigli adamantini sta rivitalizzando la scena modding di Batman: Arkham Knight.

A quasi dieci anni dall'uscita del gioco che ha concluso la trilogia di Rocksteady (che trovate su Amazon), la comunità di appassionati continua a tenere vivo l'universo del Cavaliere Oscuro con creazioni sempre più audaci.

L'ultima innovazione arriva dal modder 'Kalunn', che ha realizzato una trasformazione completa che permette ai giocatori di sostituire Batman con Wolverine, il celebre mutante degli X-Men (che prima o poi avrà un gioco tutto suo), completo di mosse e abilità caratteristiche.

La modifica non si limita a un semplice cambio di costume. L'intervento più significativo riguarda il sistema di combattimento, completamente riprogettato per adattarsi allo stile selvaggio e feroce di Logan.

Pugni, prese e combo sono stati sostituiti con movenze che rispecchiano le abilità mutanti di Wolverine, permettendo ai giocatori di scatenare i famosi artigli adamantini contro i criminali di Gotham.

Per un'esperienza ancora più immersiva, il modder suggerisce di abbinare questo gameplay a una mod estetica che trasforma visivamente Batman nel mutante Marvel.

L'insieme crea un'esperienza di gioco sorprendentemente coerente, nonostante le evidenti incongruenze narrative.

Certo, vedere Wolverine alla guida della Batmobile o sentirlo parlare con la voce di Bruce Wayne risulta quantomeno surreale.

Per non parlare delle interazioni con i vari alleati di Batman, come Robin o Nightwing. Ma è proprio questo contrasto a rendere la mod tanto divertente quanto assurda.

Il modder ha reso disponibile la sua creazione per il download qui, permettendo a chiunque di rivivere Arkham Knight da questa prospettiva inedita.

Queste creazioni dimostrano come, a quasi un decennio dall'uscita, Batman: Arkham Knight continui a essere un terreno fertile per la creatività dei fan.

La robustezza del suo motore grafico e l'eccellente sistema di combattimento offrono una base ideale per sperimentazioni che vanno ben oltre le intenzioni originali degli sviluppatori.

In questo contesto, mod come quella di Wolverine svolgono un ruolo importante: mantengono vivo l'interesse verso un'opera che ha segnato un'epoca nel genere dei giochi sui supereroi, dimostrando come la creatività dei fan possa estendere la vita di un titolo ben oltre le aspettative originali (e non facendoci pensare al Batman cancellato).