Wild Hearts per PS5 al prezzo più basso di sempre! -50%

Wild Hearts, il coinvolgente videogioco d'azione e di ruolo sviluppato da Omega Force e pubblicato da Electronic Arts, è attualmente disponibile su Amazon a un prezzo straordinariamente scontato. L'esperienza affascinante e ricca di dettagli di Wild Hearts, che offre un'interpretazione unica e coinvolgente del genere dei giochi di caccia, è ora a portata di mano a un costo mai visto prima.

Infatti, tra i vari prodotti oggi a prezzo scontato, vi segnaliamo in modo particolare la versione PS5 di Wild Hearts, che attualmente potete portarvi a casa a soli 39,98€, rispetto agli usuali 79,99€ di listino, con uno sconto del 50% e un risparmio reale di 40€.

Ambientato in Azuma, un mondo fantastico ispirato al Giappone feudale, Wild Hearts sfida i giocatori a cacciare mostri giganteschi. In Wild Hearts, si utilizzano una serie di congegni, chiamati karakuri, per affrontare e sconfiggere enormi creature che rappresentano lo spirito della natura, i quali potranno essere affrontati da soli o insieme a degli amici.

Più missioni supererete in Wild Hearts, più rapidamente progredirete. Creerete un personaggio, raccoglierete materiali in ogni caccia e costruirete un'ampia varietà di armi e armature per affrontare le bestie pericolose. Questo sistema di raccolta e costruzione rende ogni caccia gratificante e contribuisce alla sensazione di progressione continua nel gioco.

Nella nostra recensione abbiamo affermato che "l'intento di Wild Hearts è quello di rivoluzionare il genere degli Hunting Game proponendo, accanto alle consuete boss fight contro mostri pericolosissimi, un gameplay più dinamico grazie all'utilizzo dei Karakuri, in grado di offrire vantaggi e cambiare completamente il corso di uno scontro in pochissimi attimi".

