Warner Bros vuole rischiare ancora una volta con una nuova IP

Warner Bros. Games ha perso ben $50 milioni nel corso del Q4, ma le perdite complessive durante l'ultimo anno fiscale ad oggi ammontano a $384 milioni, con incassi in calo del 29% ogni anno.

Questo per colpa principalmente di Suicide Squad e Multiversus, come vi abbiamo spiegato all'epoca. Tuttavia sembra esserci un certo coraggio, o incoscienza, perché Warner Bros starebbe lanciando una nuova IP entro la fine del 2025.

Come riporta GamesRadar, il profilo LinkedIn di un dipendente di alto livello suggerisce infatti lo sviluppo di una proprietà intellettuale completamente inedita, il cui lancio sarebbe previsto entro la fine dell'anno.

Il profilo in questione è di Brandon Maraia, che ricopre dal maggio 2023 il ruolo di «manager del game design per un nuovo gioco basato su IP non ancora annunciata, con lancio previsto nel 2025».

Il curriculum di Maraia lo descrive come «lead designer e Product Owner responsabile per la first-time user experience, narrativa, quest e personalizzazione del giocatore», elementi che potrebbero applicarsi a numerosi generi videoludici, senza offrire indizi specifici sulla natura del progetto.

Una mossa che contrasta con le recenti dichiarazioni del CEO, il quale aveva indicato una strategia focalizzata esclusivamente su franchise già consolidati.

Warner Bros aveva spiegato che la nuova direzione strategica si sarebbe concentrata su quattro franchise principali che in passato hanno generato oltre un miliardo di dollari ciascuno in vendite al consumatore: Harry Potter, Game of Thrones, Mortal Kombat e DC Comics, con particolare attenzione a personaggi di punta come Batman.

È anche abbastanza surreale vedere l'azienda lanciarsi in una nuova IP nel suo contesto, dopo che Monolith è stata chiusa di netto dopo l'abbandono del progetto di Wonder Woman e una presunta nuova IP mai annunciata a corredo.

C'è ancora da capire cosa ne sarà del presunto gioco di Batman a questo punto, mentre Warner Bros si prepara al futuro che non sembra essere affatto roseo.