SEGA ha pubblicato oggi, 10 giugno, Warhammer 40K: Space Marine - Master Crafted Edition, su Xbox Game Pass per console, PC e cloud.

Microsoft non rallenta il ritmo e rilancia con una nuova aggiunta importante al suo catalogo in abbonamento (potete farlo vostro su Amazon).

Si tratta infatti della versione rimasterizzata del celebre sparatutto in terza persona ambientato nell’universo oscuro di Warhammer 40.000.

La descrizione ufficiale recita: «Entra nell'armatura di un implacabile Space Marine e usa una combinazione di armi letali per annientare le schiaccianti forze degli Orchi. Immergetevi in un mondo intenso e brutalmente violento basato sulla più ricca fantasia scientifica mai creata».

Questa Master Crafted Edition non è un semplice porting: parliamo di un remaster completo del gioco originale uscito nel 2011, con grafica migliorata, risoluzione più alta e performance ottimizzate per Xbox Series X|S.

Disponibile anche su PC e tramite cloud gaming, la nuova edizione punta a introdurre nuovi giocatori all’epico conflitto tra l’Imperium e gli Orki.

In Space Marine vestiamo i panni del Capitano Titus, uno Space Marine degli Ultramarine, chiamato a difendere un mondo industriale dall'invasione di un'orda Orka. Il gioco unisce un gameplay esplosivo e violento, che alterna combattimenti a distanza con fucili d’assalto e bolter, a furiosi scontri corpo a corpo con spade a catena e martelli tonanti.

È una formula che ha funzionato molto bene all’epoca, e che torna oggi più fluida, più dettagliata e con tutto il contenuto aggiuntivo incluso.

Warhammer 40K: Space Marine - Master Crafted Edition è disponibile al download per Xbox Series X|S, PC (Windows) e Cloud Gaming (via Game Pass Ultimate). L’orario ufficiale di rilascio è stato fissato per le 15:00 italiane.