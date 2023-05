Volante Thrustmaster T80 Ferrari a meno di 90€! Risparmi il 31%!

È finalmente iniziata la tanto attesa Amazon Gaming Week, evento che fino al 28 maggio vi offrirà l'opportunità di ottenere una miriade di prodotti per gaming e videogiochi a prezzi assolutamente imperdibili! Per coloro che desiderano vivere al massimo i loro videogiochi preferiti, è il momento di concentrarsi sui volanti gaming.

Tra i tanti prodotti in promozione, vi segnaliamo il volante Thrustmaster T80 Ferrari 488 GTB Edition, che attualmente potete portarvi a casa a soli 89,99€, con uno sconto del 31%.

Thrustmaster T80 Ferrari 488 GTB Edition è una replica 8:10 del volante della Ferrari 488 GTB, con un diametro di 28 cm, riconosciuta ufficialmente da Ferrari e Sony. Il volante, compatibile con PS4, PS5 e PC, è dotato di pulsanti ufficiali Playstation per facilitare la navigazione.

L'innovativo meccanismo a corda elastica della base garantisce resistenza lineare, indipendentemente dall’angolo di rotazione, offrendo controllo ergonomico e intuitivo. Il volante Thrustmaster T80 Ferrari 488 GTB Edition ha inoltre un centraggio automatico e permette 240 gradi di angolo di rotazione.

Il volante Thrustmaster T80 Ferrari 488 GTB Edition combina funzionalità complete e comfort eccezionale. Con un rivestimento in gomma lavorata, offre un'eccellente presa sulle impugnature, ideale per lunghe sessioni di guida. Dispone di 11 pulsanti azione, un D-pad e 2 ampie leve metalliche per il cambio sequenziale.

La confezione include una pedaliera ampia con angolo di inclinazione regolabile e una larga zona di riposo per il piede, offrendo accelerazioni e frenate precise e confortevoli.

