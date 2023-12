Valve vi chiede di smetterla di inalare i fumi di Steam Deck

Si sa che tra i giocatori si possono presto diffondere le mode più impensabili, al punto da incoraggiare comportamenti solitamente evitabili, curiosamente diffusi maggiormente tra le console portatili.

Impossibile non ricordare l'esempio di Nintendo Switch (la trovate su Amazon), con diversi utenti e perfino redazioni che hanno deciso di assaggiare le cartucce, scoprendo che hanno un sapore orribile. Il tutto era ovviamente stato pensato per scoraggiare i bambini dall'ingerire le cartucce, ma ciò non ha impedito di trasformarla in una folle sfida.

Oggi a "farne le spese" è invece Valve con l'ultima moda del momento: inalare i fumi gettati via da Steam Deck durante il funzionamento dei giochi.

Ci riferiamo ovviamente all'aria di scarico emanata dalle console, con diversi utenti che per qualche strano motivo stanno pensando sia una buona idea respirarla.

Come segnalato da Kotaku, adesso la casa di Half-Life ha deciso di muoversi attivamente per scoraggiare questo comportamento e invitare gli utenti a usare quello che dovrebbe essere semplicemente buon senso: evitare di mettere in pericolo la propria salute solo per delle sfide.

«Come per ogni oggetto elettronico, generalmente non è consigliato di inalare i fumi del vostro dispositivo. Sebbene non ci siano problemi di sicurezza per un uso in generale, dovreste evitare di inalare direttamente i fumi di ventilazione. Comprendiamo che potrebbe essere un meme, ma per favore astenetevi dal farlo per la vostra salute».

Purtroppo non dubitiamo che questa risposta potrebbe solo incoraggiare altri utenti dal ripetere questo comportamento, ma da parte nostra non possiamo che consigliarvi calorosamente di seguire il consiglio di Valve e non respirare questi fumi.

Non vale la pena di mettere a rischio la vostra salute solo "per il meme": limitatevi a giocare normalmente e godetevi Steam Deck in portabilità.

Resta comunque decisamente assurdo che Valve si sia dovuta spingere a tanto, quasi come se stesse rimproverando dei bambini all'asilo.

Un avvertimento che, ovviamente, vale anche per il nuovo modello OLED, che ha già fatto un incredibile boom di vendite.

Se siete curiosi di scoprire quali sono stati i videogiochi più giocati su Steam Deck, vi lasciamo alla classifica ufficiale relativa al mese di novembre.