Il futuro Steam Deck 2 è già nei piani di Valve, ma l'hardware necessario per realizzarlo semplicemente non esiste ancora sul mercato. L'azienda di Gabe Newell ha le idee chiare su cosa dovrà offrire la prossima generazione della sua handheld PC, ma non scenderà a compromessi per rilasciare un aggiornamento incrementale che definirebbe poco significativo per i giocatori.

La conferma arriva direttamente da Pierre-Loup Griffais, software engineer di Valve, che ha parlato della roadmap del dispositivo portatile mentre promuoveva i nuovi prodotti hardware dell'ecosistema Steam annunciati questa settimana: Steam Machine, Steam Frame e il nuovo Steam Controller.

La filosofia progettuale di Valve per Steam Deck 2 è cristallina e orientata all'esperienza utente: nessun upgrade marginale verrà considerato. Griffais ha spiegato a IGN che l'azienda non è interessata a produrre una revisione hardware che offra solo il 20, 30 o persino il 50% di performance in più mantenendo la stessa autonomia della batteria.

L'obiettivo è un salto generazionale netto e immediatamente percepibile, capace di giustificare l'acquisto di un nuovo dispositivo standalone. Questo approccio conservativo ma qualitativo riflette la strategia che ha reso lo Steam Deck originale un successo tra gli appassionati di PC gaming portatile.

Il collo di bottiglia attuale risiede nel panorama dei System on a Chip disponibili sul mercato. Valve sta monitorando attentamente le innovazioni architetturali e i progressi nei processi di fabbricazione dei semiconduttori, ma al momento nessuna soluzione SoC esistente soddisfa i requisiti prestazionali che l'azienda considera degni di una vera next-gen per Steam Deck.

L'ingegnere ha confermato che stanno lavorando a ritroso partendo dai miglioramenti del silicio e dell'architettura, e che hanno già una visione precisa di cosa sarà Steam Deck 2, ma la tecnologia necessaria semplicemente non è ancora arrivata a maturazione.

Questa posizione non rappresenta una novità nella comunicazione di Valve. Già due anni fa Griffais aveva dichiarato al sito The Verge che l'azienda non prevedeva il lancio di un successore next-gen "nei prossimi due anni".

La tempistica si è confermata accurata, considerando che nel 2023 Valve ha rilasciato la versione OLED di Steam Deck, presentata esplicitamente come iterazione migliorata dell'hardware originale piuttosto che come dispositivo di nuova generazione. Quella revisione ha introdotto uno schermo migliore e alcuni affinamenti tecnici, ma ha mantenuto lo stesso target prestazionale.