Il mercato videoludico cinese ha incoronato il suo nuovo campione mobile del 2025, e si tratta di un titolo che molti giocatori occidentali conoscono già molto bene. Valorant Mobile, la versione portatile dello sparatutto tattico di Riot Games, ha registrato performance straordinarie nel suo primo mese di disponibilità sul mercato cinese, superando ogni altro lancio mobile dell'anno.

I dati rivelati da Tencent, colosso tecnologico e casa madre di Riot, parlano chiaro: nessun altro gioco mobile lanciato quest'anno in Cina ha raggiunto numeri paragonabili in termini di utenti attivi giornalieri durante le prime quattro settimane.

La versione mobile del celebre sparatutto competitivo era stata rilasciata in Cina lo scorso agosto, arrivando in uno dei mercati più competitivi e redditizi al mondo per i videogiochi su dispositivi portatili.

Il successo non è casuale: Valorant ha costruito negli anni una solida reputazione nel panorama degli esports e degli sparatutto tattici free-to-play, distinguendosi per il suo mix di abilità uniche dei personaggi e meccaniche di tiro precise che richiedono abilità e strategia.

Tencent ha scelto di misurare il successo attraverso il parametro degli utenti attivi giornalieri nel primo mese, un indicatore considerato particolarmente significativo per valutare l'impatto iniziale di un gioco mobile.

Questo dato riflette non solo quanti giocatori hanno scaricato il titolo spinti dalla curiosità iniziale, ma soprattutto quanti hanno continuato a giocarci quotidianamente, segnale di un coinvolgimento autentico e duraturo.

Il risultato assume ancora più valore se si considera l'affollamento del mercato mobile cinese, dove titoli di ogni genere competono ferocemente per l'attenzione dei giocatori.

La Cina rappresenta tradizionalmente il mercato mobile più grande al mondo, con centinaia di milioni di giocatori attivi e una propensione alla spesa superiore rispetto ad altre regioni. Per Riot Games e Tencent, questo trionfo conferma la validità della strategia di adattare franchise di successo dal PC e dalle console al formato mobile.

La formula vincente di Valorant sembra aver funzionato anche su schermi più piccoli, mantenendo l'essenza del gameplay competitivo che ha reso popolare la versione originale. Il gioco richiede coordinazione di squadra, conoscenza delle mappe e padronanza delle abilità uniche di ogni agente, elementi che hanno dimostrato di poter essere tradotti efficacemente sui dispositivi touch screen.

Per Tencent, che detiene una quota significativa in Riot Games, questo successo rappresenta un'ulteriore conferma del potenziale commerciale delle proprietà intellettuali occidentali opportunamente localizzate per il mercato asiatico.

L'azienda ha anni di esperienza nell'adattare e distribuire giochi internazionali in Cina, e Valorant Mobile si aggiunge alla lista dei suoi successi più recenti in questo ambito.