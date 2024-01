Martha is Dead, l'horror italiano diventerà un film!

Sono sempre più i videogiochi che stanno arrivando al cinema e tanti annunci sono arrivati negli ultimi tempi, ma stavolta c'è un minimo di orgoglio in più perché il prossimo film sarà dedicato a Martha is Dead, videogioco horror dell'italianissimo team LKA.

Martha is Dead uscì nel febbraio del 2022 e, nella nostra recensione, vi avevamo raccontato che «in maniera ancora maggiore rispetto al precedente The Town of Light, è un gioco che punta tutto il suo appeal sul ricreare un contesto storico realmente affascinante, replicando i misteri e i segreti di un'Italia dimenticata nel tempo.»

Advertisement

Il team LKA ora avrà la possibilità di vedere il proprio lavoro arrivare sul grande schermo (tramite Game Informer).

Gli sviluppatori collaboreranno con la società di produzione Studios Extraordinares per portare Martha is Dead al cinema, con un'attenzione particolare alla fedeltà rispetto alla storia originale.

Martha is Dead è ambientato come sapete in Toscana nel 1944, durante la fase finale della seconda guerra mondiale, e vede in scena un rapporto complicatissimo tra i membri di una famiglia che porterà ad una serie di orrori.

Studios Extraordinares, la produzione che accompagnerà team LKA, è guidato dagli sceneggiatori/registi André Hedetoft e Andreas Troedsson, e si descrive come una "potenza creativa che scrive e realizza film d'azione, horror e di fantascienza di fascia alta da storie originali e giochi straordinari".

Per altro questo non è l'unico progetto tratto da videogiochi a cui sta lavorando Studios Extraordinares, perché l'azienda sta anche lavorando per portare in TV e al cinema Fort Solis, gioco horror sci-fi uscito lo scorso anno, e anche un adattamento cinematografico di Veil, sparatutto horror di prossima uscita.

A questo punto siamo curiosi di vedere come verrà adattato il titolo, e non vediamo l'ora di saperne di più.

Se volete recuperare Martha is Dead in vista del film, anche se c'è sicuramente tempo, potete acquistare il titolo su Amazon al miglior prezzo.