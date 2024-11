Uno strano sparatutto di cartone è il nuovo regalo di Steam

Da questo esatto momento potete provare grazie a Steam un nuovo gioco gratis, disponibile senza alcun tipo di acquisto aggiuntivo.

Dallo store di casa Valve abbiamo deciso di selezionare per voi Paperhead, uno sparatutto brutale ma tutto basato sulla carta.

Ecco la descrizione di Paperhead:

Valido dal 21 Novembre al 02 Dicembre -

Risparmia su centinaia di prodotti! Segui il Black Friday con SpazioGames! Le migliori offerte selezionate dai più grandi store online con sconti fino al 70%! Scopri le offerte

«In questo grazioso mondo di cartone, qualcosa è andato terribilmente storto... Ti svegli in una cella di prigione. Una strana voce ti chiama dalle profondità di corridoi bui ricoperti di simboli runici e sangue. Ricarica il tuo fidato fucile e scopri... PERCHÉ IL CARTONE DOVREBBE... SANGUINARE?»

In PAPERHEAD "EP.0", l'assurdo prende vita in un mix esplosivo tra un frenetico boomer shooter e un’avventura horror, il tutto accompagnato da una colonna sonora unica e indimenticabile.

Vi svegliate in una prigione. Le mura, coperte di simboli runici e sangue, nascondono una voce che vi chiama dai meandri dell’oscurità. Preparate il vostro fidato fucile a pompa e affrontate il mistero che vi circonda.

Non limitatevi a sparare: giocate sporco. Sollevate i nemici e scagliateli in aria, calciate barili esplosivi contro di loro o saltate sulle loro teste come farebbe un certo idraulico italiano! E se preferite, lasciate che il fucile faccia tutto il lavoro, riducendo i vostri avversari a coriandoli sanguinanti.

Il vostro strumento più potente è una matita, capace di trasformare la realtà. Disegnate pericolosi ordigni, create porte da abbattere o scarabocchiate messaggi criptici sui muri. Ogni tratto può essere una chiave per sopravvivere.

Non fatevi ingannare dall’apparenza: un mondo fatto di cartone può sembrare innocuo, ma nasconde segreti inquietanti e… carne.

Dovrete essere veloci per riscattare Paperhead, perché il titolo sarà gratis ancora per un po' e, se proprio vi va di scaricarlo su Steam da questa pagina. Per poter scaricare i giochi in questione dovrete semplicemente essere in possesso di un account Steam attivo e funzionante.

Da questo momento potete dunque provarlo per tutto il fine settimana senza dover spendere neanche un centesimo, da soli o in compagnia dei vostri amici: l'unico requisito necessario è avere a disposizione un account su Steam.

Per concludere, se volete supportare il lavoro della nostra redazione, potete acquistare i vostri videogiochi preferiti su Amazon, senza alcun sovrapprezzo.