Un'indagine svela oltre 13mila casi di abusi su minori tramite Roblox

Roblox è uno di quei videogiochi che non arriva spesso al centro delle cronache quotidiane, ma è tuttavia un elemento importantissimo del mondo del gaming e, purtroppo, molto frequentato da giovani e giovanissimi che spesso finiscono all'interno di trappole da parte di predatori.

D'altronde Roblox è un videogioco frequentato il larghissima parte da giocatori molto piccoli, tanto che il merchandise al riguardo che trovate su Amazon va proprio verso quella direzione, e per questo motivo l'indagine che vi raccontiamo oggi è sfortunatamente piena di numeri molto alti.

Secondo i dati compilati da Bloomberg, la polizia statunitense ha arrestato almeno 24 persone dal 2018 che hanno rapito o abusato di vittime incontrate su Roblox.

Questo dato emerge nell'ambito di un'indagine durata otto mesi sulla popolare piattaforma di giochi online, che conta circa 77 milioni di utenti giornalieri, oltre il 40% dei quali ha meno di 13 anni.

Il rapporto svela che nel 2022 Roblox ha segnalato quasi 3mila episodi di sfruttamento minorile al Centro nazionale per i bambini scomparsi e sfruttati, una cifra che è balzata a oltre 13.000 l’anno scorso.

Negli anni la piattaforma ha migliorato le sue misure di sicurezza per i bambini, ma quanto pare non basta per evitare che i giocatori più giovani finiscano preda di persone a dir poco bieche. Prima del 2022, infatti, Roblox non disponeva di sistemi automatizzati per cercare comportamenti di adescamento oltre ai semplici filtri di testo.

Una volta che sono state implementare risorse aggiuntive in questo senso, è emerso un arretrato di segnalazioni di incidenti relativi alla sicurezza, che ha portato alla compilazione dei numeri di cui sopra.

Il responsabile della sicurezza di Roblox, Matt Kaufman, ha respinto l’affermazione secondo cui il pericolo per i bambini sia un problema sistemico su Roblox:

«Mentre la nostra piattaforma si evolve e si espande, creando un nuovo futuro per la comunicazione e la connessione, il nostro investimento in misure di sicurezza preventive rimane fondamentale. Per essere i migliori al mondo nel fornire esperienze online sicure e civili, questo è essenziale. Ogni anno che passa, implementiamo nuove strategie e tecnologie per ottenere miglioramenti in termini di velocità ed efficacia dei nostri sistemi di sicurezza e moderazione.»

Negli ultimi anni, secondo quanto riferito, Roblox ha nominato nuovi investigatori sulla sicurezza infantile, ha istituito un team di moderazione sullo sfruttamento minorile e un responsabile della sicurezza infantile riferisce direttamente al CEO dell’azienda.

La speranza è che le cose possano cambiare presto per Roblox, che negli anni ha avuto vari problemi relativi alla sicurezza.