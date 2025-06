Microsoft continua a rafforzare il catalogo di Xbox Game Pass con l’arrivo di un titolo che ha già conquistato una nicchia di appassionati su Steam: Volcano Princess.

Da oggi, 24 giugno 2025, il gioco sviluppato da Egg Hatcher e pubblicato da Gamera Games è ufficialmente disponibile per tutti gli abbonati a Game Pass Ultimate e PC Game Pass (potete abbonarvi su Amazon), sia su Cloud che su console Xbox e PC Windows.

Volcano Princess è un RPG gestionale con forti elementi narrativi che unisce lo slice-of-life alla fantasia medievale.

La descrizione recita: «Prepara la prossima monarca scoprendo i suoi hobby, addestrandola per la battaglia e stringendo amicizia con i cittadini che un giorno proteggerà. Immergiti in una nuovissima avventura di simulazione genitoriale in stile GDR, dove ogni decisione che prenderai influenzerà non solo il futuro di tua figlia, ma quello di un intero impero!»

Dopo il debutto su PC nel 2023, Volcano Princess ha ricevuto ottime recensioni grazie alla sua scrittura sensibile, al comparto artistico disegnato a mano e a un gameplay stratificato che unisce meccaniche da dating sim, simulatore scolastico e RPG narrativo.

L'approdo su Game Pass segna il primo vero passo verso un pubblico console più ampio, e rappresenta un'opportunità ideale per chi ama i titoli rilassanti ma ricchi di contenuti.

La presenza su Game Pass Ultimate consente anche di giocare in cloud, permettendo partite rapide su dispositivi mobili e tablet, grazie all’interfaccia ben adattata anche al touchscreen.

Questo rende il gioco particolarmente accessibile per chi desidera sessioni brevi ma significative, o per chi vuole accompagnare la propria “principessa” durante i momenti di pausa quotidiani.

Ricordo ancora una volta che per chi ha già un abbonamento a Game Pass Ultimate o PC Game Pass, Volcano Princess è scaricabile e giocabile da oggi, 24 giugno, senza costi aggiuntivi.

Che siate fan dei giochi gestionali, delle storie emotive o semplicemente alla ricerca di qualcosa di diverso, Volcano Princess merita assolutamente una chance. E grazie a Game Pass, provarlo non è mai stato così semplice. Nel mentre, avete visto gli ultimi giochi previsti a giugno sul catalogo?