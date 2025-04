Una demo gratis in UE5 vi dà un assaggio di next-gen

La nuova era del rendering digitale ha trovato un simbolo imponente con l'ultima tech demo di NVIDIA, denominata "Zorah".

Presentata inizialmente al CES 2025 per mostrare le potenzialità della nuova serie di GPU RTX50, questa demo è stata finalmente rilasciata al pubblico, portando con sé dimensioni impressionanti e tecnologie all'avanguardia.

Con i suoi 108 gigabyte di dati, Zorah si propone come banco di prova definitivo per gli appassionati di grafica computazionale, richiedendo non solo hardware potente ma anche una generosa quantità di spazio su disco.

Sviluppata utilizzando una versione personalizzata di Unreal Engine 5 (su Amazon trovate guide pensate per voi), specificamente il ramo NvRTX, questa dimostrazione tecnica incorpora le più recenti innovazioni nel campo del rendering neurale RTX.

La combinazione di geometria avanzata, illuminazione realistica e tecniche di rendering dei personaggi rappresenta un salto qualitativo rispetto a quanto visto finora, offrendo un'anteprima di ciò che potrebbe diventare lo standard per i videogiochi di prossima generazione.

Le nuove scene aggiunte a Zorah spingono oltre i confini del path tracing in tempo reale con RTX, tecnologia che simula il comportamento fisico della luce in ambienti digitali con un realismo senza precedenti.

La demo - scaricabile qui - supporta inoltre funzionalità RTX Mega Geometry per gestire modelli 3D estremamente complessi, RTX Hair per capelli ultra-realistici, oltre a tecnologie di ottimizzazione come ReSTIR PT e ReSTIR DI, fondamentali per mantenere prestazioni fluide nonostante l'enorme carico di calcolo.

Il risultato è uno degli esempi più impressionanti di computer grafica in tempo reale mai realizzati, capace di mettere a dura prova anche le GPU più potenti.

Gli appassionati possono anche ammirare poco sopra il trailer pubblicato il mese scorso, il quale offre un'anteprima delle capacità visive di questo progetto.

Restando in tema, avete visto anche l'impressionante aggiornamento della suggestiva tech demo ispirata a Cyberpunk 2077 e Blade Runner?