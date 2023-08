Un videogioco è stato appena rinviato per... un incendio

Arrivano purtroppo brutte novità sull'uscita di Phasmophobia anche su console. Il titolo horror multiplayer, che era arrivato nel 2020 su PC, ha da qualche tempo in lavorazione anche una release su PS5 e su Xbox Series X|S (la trovate su Amazon), ma qualcosa è andato terribilmente storto: il team di sviluppo, Kinetic Game, è stato di recente colpito da un incendio nei suoi uffici, che ha reso necessario rinviare di qualche mese il lancio della versione console.

A confermarlo, tramite un post pubblicato su X (Twitter, sì), sono stati direttamente gli sviluppatori, che hanno precisato come il ritardo sia dovuto all'incendio e a come questo abbia portato a problemi nello sviluppo e nella rifinitura della versione console del loro titolo.

«A causa di un recente incendio nei nostri uffici e di problemi non previsti per lo sviluppo, la nostra possibilità di testare e sviluppare è stata colpita in modo significativo» hanno spiegato gli sviluppatori.

«Dopo un'attenta valutazione, abbiamo preso la difficile decisione di rinviare l'uscita su console, che era inizialmente attesa per agosto, via via che rimettiamo le cose al loro posto. Ora stiamo mirando a un lancio speciale nel corso della settimana di Halloween, il prossimo ottobre».

Se tutto andrà bene, quindi, gli amanti dell'horror su console potranno mettere le mani sul gioco in tempo per Halloween – anche se, come noterete dal calendario delle uscite, non è esattamente un periodo calmo in cui lanciare il proprio titolo, considerando che sono tantissime le opere che si stanno sovrapponendo, facendo a cazzotti per avere visibilità (e i soldi degli appassionati, fin dal day-one).

Nello stesso periodo, per fare due nomi, gli amanti del brivido potranno giocare anche Alan Wake 2 e il ritorno di Alone in the Dark (attesi il 27 e il 25 ottobre, rispettivamente).

Alla sua uscita su PC, nel 2020 Phasmophobia divenne un vero e proprio fenomeno su Steam (con l'aiuto degli streamer su Twitch), motivo per cui Kinetic Game ha deciso di portare la sua fatica anche su console. Imprevisti permettendo.