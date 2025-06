Va come sempre avanti l’iniziativa settimanale di Epic Games Store, che come di consueto regala un nuovo gioco ogni giovedì ai suoi utenti.

A partire da oggi, giovedì 19 giugno, è disponibile The Operator, scaricabile gratuitamente per una settimana, fino al 26 giugno.

Ricordiamo che giovedì scorso, 12 giugno, è stato il turno di un altro titolo gratuito.

Il gioco è un thriller sviluppato da Bureau 81, potrà essere riscattato gratuitamente fino al 26 giugno. Una volta aggiunto alla libreria Epic Games, resterà vostro per sempre.

Di seguito, la descrizione ufficiale:

«Oggi è la sua prima giornata da operatore, quindi smaltisca al più presto la sbornia e aguzzi la mente; ci sono parecchi casi da risolvere. Dovrà aiutare i nostri agenti ad assicurare i malviventi alla giustizia usando l'ingegno e il terminale a sua disposizione. È pronto a rendere il mondo un posto migliore? Benvenuto all'FDI. In quanto operatore, dovrai usare le tue abilità investigative per aiutare i nostri agenti a risolvere crimini misteriosi. Usa il software d'avanguardia dell'agenzia per trovare indizi, risolvere enigmi e scoprire la verità.»

Come ottenere i giochi gratuiti su Epic Games Store:

Visita la sezione dedicata ai giochi free su Epic Games Store cliccando qui. Effettua il login con il tuo account (oppure registrane uno gratuitamente). Seleziona il gioco offerto e clicca su “Ottieni”. Una volta riscattato, il titolo sarà tuo in modo permanente, senza ulteriori pagamenti. Scarica il gioco e inizia subito a giocare.

The Operator propone un’esperienza ideale per chi cerca un gameplay non troppo frenetico, che richiede solo arguzia.

