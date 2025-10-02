Dopo un’attesa lunga e carica di aspettative, Ghost of Yotei è finalmente approdato sugli scaffali, catapultando i giocatori in un mondo che fonde leggenda e realtà, tra la spiritualità del Giappone antico e la brutalità dei conflitti che ne hanno segnato la storia.

Sviluppato con estrema cura da un team che ha saputo raccogliere l’eredità dei grandi action adventure degli ultimi anni, il titolo si distingue per un’ambientazione magnetica e ricca di suggestioni: paesaggi ricreati con minuziosa attenzione, offrendo paesaggi innevati, villaggi immersi nel silenzio e boschi misteriosi in cui il confine tra vita e aldilà sembra svanire. È una terra dove tradizione e folklore si intrecciano a doppio filo con il destino della protagonista, diviso tra onore, vendetta e il peso degli spiriti che lo accompagnano.

Nella nostra recensione, Ghost of Yotei ha conquistato un solido 8.9, grazie alla sua forte impronta narrativa, al ritmo serrato della trama e a un comparto estetico che non teme confronti con i migliori esponenti del genere. Un risultato impreziosito da un prezzo di lancio competitivo e da una direzione artistica capace di imprimersi nella memoria del giocatore.

Per celebrare l’uscita del gioco, abbiamo deciso di rendere omaggio alla sua atmosfera unica con una nuova playlist su Spotify, dedicata proprio a Ghost of Yotei.

All’interno troverete una selezione di brani originali e non, capaci di evocare la malinconia, la tensione e la spiritualità che permeano l’intera esperienza di gioco. Dai suoni tradizionali giapponesi alle sonorità più moderne e cinematiche, la raccolta musicale vi accompagnerà anche fuori dallo schermo, riportandovi tra i sentieri innevati e i templi avvolti nella nebbia che fanno da cornice a questa avventura.

E se vi è piaciuta quella di Ghost of Yotei, vi ricordiamo che sul nostro profilo Spotify trovate anche tante altre playlist ispirate ai videogiochi: seguiteci per non perdervi i prossimi aggiornamenti musicali.