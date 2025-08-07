Sugli schermi dei giocatori di Xbox Game Pass è apparso un annuncio inaspettato, che segnalerebbe la prossima rimozione di Atlas Fallen dal servizio di abbonamento Microsoft. Il titolo action-RPG di Deck13 Interactive sembra destinato a lasciare il catalogo il 15 agosto, anche se la situazione presenta alcune incongruenze che stanno generando confusione nella community.

Come riportato da TrueAchievements, la scoperta è emersa in modo piuttosto casuale quando diversi utenti hanno notato un pop-up di avvertimento all'avvio del gioco: il messaggio recita chiaramente che Atlas Fallen: Reign of Sand non farà più parte della libreria Game Pass dopo la metà di agosto, invitando i giocatori ad aggiungere il titolo alla propria lista dei desideri o ad acquistarlo definitivamente per continuare l'esperienza.

La tempistica della rimozione segue una logica commerciale precisa, considerando che Atlas Fallen aveva fatto il suo debutto nel servizio Xbox Game Pass esattamente il 22 agosto 2024: dopo un anno completo di disponibilità gratuita per gli abbonati, il contratto tra Microsoft e il publisher potrebbe essere giunto alla sua naturale scadenza.

Quello che rende particolare questa situazione è l'apparente mancanza di comunicazione ufficiale da parte di Microsoft: all'inizio di agosto, l'azienda di Redmond aveva già confermato attraverso l'app Game Pass l'uscita di tre titoli nella prima metà del mese, ma Atlas Fallen non figurava in quell'elenco.

Ancora più strano è il fatto che il gioco non appaia attualmente nella sezione "Presto non disponibile" dell'applicazione Game Pass, né su console, né su PC o dispositivi mobile. E come se tutto ciò non bastasse, Atlas Fallen non è stato segnalato neanche nel post in cui venivano annunciati i giochi gratis in arrivo, dove invece viene ribadita la partenza dei 3 titoli già riportati sulle nostre pagine.

Questa discrepanza solleva interrogativi sulla natura dell'annuncio: potrebbe trattarsi di un errore tecnico nel sistema di notifiche del gioco, oppure Xbox Game Pass (che trovate su Amazon) non è ancora stato aggiornato con le informazioni più recenti.

La community di Xbox Game Pass dovrà probabilmente attendere il prossimo annuncio ufficiale di Microsoft per avere conferma definitiva sulla sorte del titolo: nel frattempo, i giocatori interessati a completare l'avventura di Atlas Fallen farebbero bene a non rimandare il download, considerando che il countdown verso la presunta data di rimozione è già iniziato.

Qualora arrivassero eventuali chiarimenti sul destino di Atlas Fallen, vi terremo prontamente aggiornati sulle nostre pagine.