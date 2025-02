Un punta-e-clicca 2D ispirato ai classici è gratis (ma avete poco tempo)

Buone notizie per gli amanti delle avventure punta-e-clicca: Stellar Mess: The Princess Conundrum (Chapter 1) è disponibile gratuitamente su Steam fino al 27 febbraio alle ore 19:00 italiane.

Normalmente venduto a 4,99€, il gioco può essere riscattato senza alcun costo e rimarrà per sempre nella libreria di chi lo scarica in tempo, come riportato anche da GR.

Sviluppato e pubblicato da Tibba Games, Stellar Mess è un'avventura grafica 2D ispirata ai classici del genere, e lo trovate qui.

Il protagonista, Diego, è il proprietario di un negozio di fumetti che si ritrova invischiato in teorie del complotto legate a una popolare saga cinematografica, Stellar Battle.

Ben presto, la realtà e la finzione si intrecciano, e Diego si trova a dover salvare la principessa Lanor direttamente dai film.

Un'idea intrigante, accompagnata da una pixel art nostalgica e da enigmi che hanno conquistato i fan del genere, come dimostrano le recensioni “Molto Positive” su Steam.

Questa promozione sembra una mossa strategica di Tibba Games: il secondo capitolo della serie, Stellar Mess: Operation Kush, è attualmente in sviluppo ed è già presente su Steam con la dicitura “Coming Soon”.

Regalare il primo episodio è un modo intelligente per attirare nuovi giocatori, sperando che si affezionino al gioco e siano disposti ad acquistare il seguito quando verrà rilasciato.

Vale la pena riscattarlo? Secondo me assolutamente sì. Le avventure grafiche non hanno più il pubblico di un tempo, ma titoli come Stellar Mess dimostrano che c'è ancora spazio per storie curate e gameplay vecchia scuola.

Se amate le atmosfere alla Monkey Island (che trovate su Amazon) o Day of the Tentacle, non lasciatevelo scappare. E poi, è gratis: che altro serve per convincervi?

Restando in tema, lunedì scorso vi ho segnalato altri quattro giochi da scaricare da Steam: nella notizia trovate link per il download gratis e facile su PC.