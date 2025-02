Altri 4 giochi gratis Steam per iniziare bene la settimana

Se siete tra quei giocatori sempre a caccia di nuove esperienze senza dover aprire il portafoglio, Steam ha appena rilasciato quattro nuovi giochi gratuiti che potrebbero fare al caso vostro in questo mogio lunedì.

Questi titoli spaziano tra generi diversi, offrendo qualcosa per tutti, dai fan delle avventure fantasy a chi cerca un po' di azione spensierata.

Ecco i dettagli sui quattro nuovi giochi disponibili per il download da poche ore, segnalati anche su X.

Disponibile ora su Steam, Anima è un gioco che mescola elementi di avventura, platform e puzzle. I giocatori si immergeranno in una miniera abbandonata dove potranno affrontare nemici, risolvere enigmi e scoprire misteri.

In Bask: The Alchemist Frog, i giocatori prendono il controllo di una rana una volta uomo, in viaggio inaspettato nella terra dell'ignoto alla ricerca di una cura per il vostro stato di rana.

Preparatevi invece ad affrontare sfide folli in Croak Crusader: Spawn of the Spore Spectre, un bizzarro platform 2D in cui scoprirete la storia di Toadman, un essere enigmatico nato dalla tecnologia aliena e dai misteri di Radiant Verde.

Se cercate qualcosa di più "semplicistico" c'è infine anche Beat Around The Bush, un gioco in cui l'obiettivo principale è "battere il cespuglio". Una volta raggiunto, ce l'avete fatta. Avete vinto. Pertanto, più semplice di così si muore.

Per scaricare questi giochi gratuiti e aggiungerli alla vostra collezione, il processo è estremamente semplice:

Accedete al vostro account Steam. Cercate i giochi gratuiti elencati sopra. Cliccate sul pulsante "Scarica" per iniziare il download e goderveli subito.

Con questi quattro nuovi giochi gratuiti su Steam, la piattaforma offre una selezione di esperienze che spaziano in vari generi differenti. Se avete bisogno di un po' di novità da aggiungere alla vostra libreria, questi titoli sono un'ottima occasione per scoprire nuovi mondi, senza spendere nulla.

Per concludere, se volete supportare il nostro lavoro e continuare a leggere articoli come questo, potete acquistare i vostri giochi preferiti su Amazon, senza alcun sovrapprezzo.