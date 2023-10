Un piccolo classico PlayStation a 32-bit sta per tornare

Il 2000 è stato un anno fondamentale per i videogiochi, sebbene alcuni titoli siano passato inosservati per poi essere dimenticati nel tempo, tra cui un piccolo classico come Hogs of War.

Il gioco originale, un tattico a turni, è stato pubblicato il 25 agosto 2000 da Infogrames come esclusiva PS1 (trovate la console mini ), anche se alla fine il gioco è arrivato su PC successivamente.

Con un punteggio di 62 su Metacritic, non è chiaro quanto il gioco sia andato bene dal punto di vista commerciale, ma è stato abbastanza buono da dare il via libera a un sequel, che però non è mai stato pubblicato.

Da allora, Hogs of War si è guadagnato la fama di classico di culto ed è stato riproposto attraverso giochi da tavolo e di carte. Ora, però, l'originale sta per ricevere un remaster grazie a una campagna Kickstarter (via ComicBook).

Su YouTube, l'account Hogs of War Lardcore ha comunicato che la campagna di crowdfunding inizierà il 17 ottobre e durerà fino al 16 novembre.

Non sono ancora stati forniti dettagli importanti, come le piattaforme e la finestra di lancio, ma presumibilmente le cose cambieranno con l'avanzare della campagna Kickstarter.

Nel frattempo, sappiamo che il gioco vanterà un doppiaggio originale, una colonna sonora originale e una nuova IA. Tuttavia, si baserà ancora sul codice originale del gioco, il che significa che si tratterà di un remaster e non di un remake.

Vale la pena notare inoltre che l'originale è attualmente disponibile su Steam, ma come ci si aspetterebbe, il gioco non ha retto bene il peso del tempo.

Parlando di altri classici, lo sparatutto in prima persona per PS1 Dark Forces sta per risorgere su PS5 e PS4, a quasi 30 anni dalla sua uscita.

Ma non solo: il leggendario gioco di corse dalle tinte cyberpunk per la prima PlayStation, Wipeout, può essere giocato gratis su PC via browser.