Un nuovo videogioco di Game of Thrones sarebbe in sviluppo

Nonostante una stagione finale che ancora oggi fa discutere tantissimi spettatori, Game of Thrones — da noi noto come Il Trono di Spade — resta indubbiamente uno dei franchise fantasy di maggior successo degli ultimi tempi, ma con i videogiochi ha avuto sorprendentemente poca fortuna.

Nonostante alcuni sporadici tentativi, come l'adattamento di Telltale o giochi mobile su licenza, nessun videogioco ispirato alla serie TV di successo (trovate il cofanetto con tutte le stagioni su Amazon) è mai riuscito davvero a imporsi sul mercato.

Sembrerebbe tuttavia che Nexon, studio specializzato nei free-to-play e adattamenti mobile, sia al lavoro su un nuovo adattamento videoludico della serie: secondo le ultime indiscrezioni di Redanian Intelligence, il team sudcoreano vorrebbe realizzare un MMORPG di Game of Thrones.

Data la stessa natura del gioco stesso, si tratterebbe di un titolo giocabile solo online, ma che includerebbe una campagna ambientata tra le Stagioni 4 e 5 della serie TV.

Il protagonista dovrebbe essere un personaggio inedito: potremo scegliere se interpretare la versione maschile o femminile, con la rispettiva controparte che prenderebbe comunque parte ad alcuni eventi della storia. Qualcosa di simile a Mass Effect Andromeda o Genshin Impact, per intenderci.

Saranno presenti ovviamente anche alcuni dei personaggi più amati dei romanzi e dello show televisivo, ma sfortunatamente pare che i loro attori non torneranno a prestare le voci: secondo il report, Nexon assumerà nuovi doppiatori che cercheranno di somigliare il più possibile alle controparti amate dai fan.

Al momento non è nemmeno chiaro quando possa effettivamente uscire questo misterioso MMORPG di Game of Thrones: potrebbe uscire nel 2025, nel 2026 o addirittura più tardi.

Dato che si tratta di indiscrezioni attualmente non confermate dai diretti interessati, non possiamo che invitarvi a prendere il tutto con le dovute precauzioni: vi informeremo tempestivamente sulle nostre pagine non appena ne sapremo di più.

Curiosamente, ricordiamo che questa non è la prima volta che qualcuno cerca di trasformare il franchise in un MMO: 10 anni fa venne infatti annunciato Game of Thrones Seven Kingdoms, gioco multiplayer online che venne poi cancellato.

Al suo posto venne invece sviluppato Winter is Coming, strategico multiplayer online disponibile su PC e dispositivi mobile. Magari questa sarà la volta buona.