Il duo indipendente francese Sol Brothers ha annunciato il suo nuovo progetto: si tratta di Maseylia: Echoes of the Past, un metroidvania 3D in arrivo nel corso del 2026 anche su Nintendo Switch 2 oltre che su console PlayStation e PC.

Con la prossima console di casa Nintendo (che trovate in preorder su Amazon) che promette di essere invasa da titoli metroidvania, Maseylia si posiziona tra i primi a farsi notare.

Visivamente, il gioco si presenta con uno stile grafico molto particolare e suggestivo, che fonde natura e tecnologia in un mondo fantascientifico ricco di mistero.

Tuttavia, al momento desta qualche perplessità la scarsa varietà mostrata nel gameplay: gli screenshot finora diffusi presentano ambientazioni molto simili tra loro, e l’azione appare ancora poco definita.

Naturalmente si tratta di una versione ancora in pieno sviluppo, quindi è giusto sospendere il giudizio completo. Il potenziale c’è, e Maseylia: Echoes of the Past potrebbe rivelarsi una delle sorprese più interessanti della prossima generazione di metroidvania.

Il mondo di gioco sarà interconnesso, pieno di segreti da scoprire, rovine dimenticate e creature selvagge da affrontare. Il giocatore potrà scegliere il proprio percorso, senza una direzione forzata, in un mondo in cui natura e tecnologia convivono e si fondono, creando ambientazioni cangianti che promettono di stimolare la curiosità del giocatore.

Tra i poteri a disposizione troveremo la dash a 360°, la trasformazione fasica per attraversare la materia solida e il controllo dei livelli dell’acqua, utile per raggiungere aree nascoste.

Maseylia: Echoes of the Past si unisce così a titoli molto attesi nel panorama metroidvania, come l'inafferrabile Hollow Knight: Silksong, che – sì, lo speriamo davvero – potrebbe finalmente vedere la luce nel corso della vita terrena di tutti noi.

