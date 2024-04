Un nuovo gioco horror "sociale" gratuito, da ora, su Xbox

La libreria free-to-play di Xbox ha ricevuto questa settimana una nuova aggiunta: stiamo parlando di Deceit 2.

Che siate o no iscritti a Xbox Live Gold o, in alternativa, a Game Pass Ultimate, questa nuova chicca è alquanto gradita.

Il suo arrivo va di pari passo ai tre giochi da provare gratis grazie ai consueti Free Play Days di metà aprile.

Come riportato anche da Pure Xbox, Deceit 2 è un "gioco horror di deduzione sociale online" che è stato lanciato per la prima volta su PC l'anno scorso, passando poi sotto forma di esperienza free-to-play, ossia gratis.

In Deceit 2 si gioca nei panni dei "Terrori", degli "Innocenti" o dei "Maledetti" in un infernale esperimento sociale in cui possono essere coinvolti fino a nove giocatori per partita.

C'è anche il supporto per il crossplay tra tutte le versioni. Poco sotto, la descrizione uffciale:

Deceit 2 è un gioco horror di deduzione sociale online. Incuti timore nei panni del Terrore, gioca a fare il detective come l'Innocente o crea scompiglio come il Maledetto. Sei in trappola con amici ed estranei: di chi ti potrai fidare per aiutarti a fuggire?

Per coloro che sono disposti a spendere un po' di soldi, Deceit 2 su Xbox include alcuni contenuti scaricabili premium sotto forma di "Werewolf Pack" per 5,79€/6,99€, ma ovviamente non è necessario spendere nulla se non lo si vuole.

Tenete presente che si tratta di un'esclusiva per Xbox Series X e S, quindi i possessori di Xbox One dovranno purtroppo rinunciare a giocarci.

