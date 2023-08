Un nuovo Borderlands potrebbe arrivare a sorpresa entro il 2023, c'è un indizio

Come se non bastasse tutto quello che è uscito in questo 2023, pare che ci sarà spazio anche per Borderlands 4.

Un titolo almeno segnalato come sequel diretto del terzo capitolo, che potete recuperare su Amazon, e che potrebbe uscire davvero molto presto (forse troppo).

Giusto perché quest'anno non sono usciti abbastanza videogiochi, e anche di valore, sebbene i videogiocatori stiano continuando ad acquistare Grand Theft Auto V senza sosta.

L'indiscrezione sul presunto Borderlands 4 arriva da Gamespot, che segnala il profilo di una doppiatrice che avrebbe lavorato al progetto.

L'attrice Angie Jho Lee ha nominato Borderlands 4 all'interno delle sue esperienze lavorative sotto la voce "doppiaggio" nel ruolo di un personaggio chiamato Aiyumi.

In un altro elenco di esperienze, ora cancellato dopo la segnalazione della notizia, la produttrice Nadia Danova ha menzionato il suo lavoro destinato per il titolo in uscita nel 2023.

Ecco la dicitura in questione:

Borderlands 4 / Stray Kite Studios & Gearbox Software / - coming out in 2023

Nonostante questa doppia conferma bisogna dire che è altamente improbabile che Borderlands 4 venga annunciato e lanciato nel giro di qualche mese.

Non che sia impossibile ovviamente, ma per una produzione del genere è difficile pensare che ci siano solamente alcuni mesi tra promozione e lancio.

Mai dire mai, in ogni caso, perché con il film in arrivo (che ha finalmente una data di uscita) un nuovo videogioco "titolare" sarebbe un ottimo gancio per poter dare supporto ad entrambi i progetti a livello multimediale.

Perché dopo New Tales from the Borderlands, di cui vi abbiamo parlato nella nostra recensione, non ci sono piani noti per il proseguimento del franchise in ogni modo.

Franchise che, in ogni caso, continuerà. Perché oltre al già citato film arriverà anche una nuova serie, per altro interattiva, annunciata di recente con le prime informazioni sulla produzione.