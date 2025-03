Un horror in stile PS1 in arrivo su Switch

Nel cuore delle foreste brasiliane, una leggenda antica prende vita sotto forma di videogioco horror. Mortisomem, la nuova avventura sviluppata da Sometimes You in collaborazione con David Pateti, trasporterà i giocatori in un'atmosfera inquietante ispirata all'estetica retrò della prima PlayStation.

Annunciato per Nintendo Switch (console che trovate su Amazon), il titolo debutterà l'11 aprile 2025, promettendo di fondere elementi di folklore locale brasiliano con meccaniche di survival horror in un'esperienza che richiama la nostalgia dei primi giochi 3D, pur offrendo una narrazione contemporanea con molteplici finali.

La trama di Mortisomem ruota attorno a Donald Barnes, un immigrato che ha costruito una fiorente attività commerciale in Brasile.

La sua vita prende una piega terrificante quando viene a conoscenza di una leggenda locale su un uomo brutalmente assassinato dalla famiglia della moglie secoli prima.

Secondo il racconto, quest'uomo si è trasformato dopo la morte in un demone vendicativo chiamato Mortisomem, che continua a perseguitare gli abitanti della regione, spinto da un odio implacabile.

Ciò che inizia come semplice curiosità folcloristica si trasforma rapidamente in un incubo quando Barnes, durante il suo viaggio di ritorno a casa, inizia a essere perseguitato da una creatura terrificante che corrisponde perfettamente alla descrizione del demone Mortisomem.

Costretto a deviare dal suo percorso, il protagonista dovrà addentrarsi nelle aree rurali più remote del Brasile per sfuggire all'entità soprannaturale e trovare un modo alternativo per tornare a casa.

Ciò che distingue Mortisomem da altre produzioni horror contemporanee è la sua estetica deliberatamente vintage, che rievoca i primi giochi 3D dell'era PlayStation.

La durata relativamente contenuta del gioco – circa un'ora per raggiungere uno dei finali, a seconda dell'abilità del giocatore – lo rende perfetto per sessioni intense ma non eccessivamente prolungate.

Mortisomem sarà disponibile sullo store digitale di Nintendo Switch al prezzo di 9.99 euro, con uno sconto del 20% durante le prime due settimane dal lancio.

