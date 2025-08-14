Hooded Horse e lo sviluppatore Sad Socket lanciano oggi, 14 agosto, 9 Kings su Microsoft Store e PC Game Pass, in versione Game Preview.

Si tratta di un roguelite strategico che unisce meccaniche di deck-building e auto-battler, mettendo il giocatore davanti a scelte difficili e combo da ottimizzare per sconfiggere chiunque osi opporsi.

La formula è apparentemente semplice: ogni round si gioca una carta su una griglia 3×3, si affronta una battaglia automatica e, in caso di vittoria, si ottiene una nuova carta come ricompensa.

Ma dietro questa immediatezza si nasconde un livello di strategia sorprendente: decidere dove piazzare le unità o se potenziarle, scegliere tra un guadagno immediato o una combo futura, e pianificare la disposizione della plancia sono decisioni che possono determinare il successo o la sconfitta.

Ogni re tra i nove disponibili ha un proprio set di nove carte uniche, più una dozzina di speciali, con stili e strategie distinti: dalle macchine d’assedio del Re di Pietra alle legioni dorate del Re dell’Avidità, fino ai demoni del Re di Sangue.

Con le vittorie sarà possibile conquistare carte dagli altri re, modificando progressivamente la composizione dell’esercito.

L’ultima aggiunta al roster è l’ottavo sovrano, il Re dei Nomadi, con un mazzo basato sulle truppe e ispirato alle grandi orde delle steppe. Per sbloccarlo bisognerà soddisfare criteri specifici durante il gioco.

Grazie alla formula Game Preview, 9 Kings continuerà a crescere con aggiornamenti e nuovi contenuti, già modellati sui feedback della community. Per gli abbonati PC Game Pass, l’accesso è immediato e incluso.

Tutti questi titoli saranno disponibili tramite abbonamenti Xbox Game Pass Standard, PC Game Pass e Game Pass Ultimate