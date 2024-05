Un gioco in arrivo è la cosa più vicina a un nuovo Dino Crisis

Quello di Dino Crisis è un nome che Capcom non vuole proprio rispolverare, ragion per cui è normale che di tanto in tanto sbuchino altri giochi sulla falsariga.

Lasciato da parte i Resident Evil, la saga di Regina è ancora molto bramata.

Purtroppo, però, Capcom al momento non sembra volerne sapere, tanto che ci pensano i fan a produrre dei remake non ufficiali.

Ora, però, come riportato anche da DSOGaming, vi presentiamo quindi Paleophage, un gioco che il suo creatore descrive come «Resident Evil con i dinosauri».

Trattandosi di un gioco indie di un solo sviluppatore, vi suggeriamo di moderare le aspettative. Non aspettatevi infatti un AAA, sebbene molti fan di Dino Crisis e Resident Evil lo troveranno interessante.

Paleophage vi permetterà di esplorare un centro urbano assediato da creature estinte da tempo. Dinosauri, insetti e altre minacce preistoriche si nascondono infatti dietro ogni angolo.

Il gioco offrirà due personaggi giocabili, con sei armi potenziabili e dieci tipi di nemici. Inoltre, non mancheranno anche alcuni enigmi da risolvere.

Il gioco offrirà due personaggi giocabili, con sei armi potenziabili e dieci tipi di nemici. Inoltre, non mancheranno anche alcuni enigmi da risolvere.

Poco sopra potete trovare l'ultimo video di gameplay, oltre al secondo trailer rilasciato alcuni mesi fa.

Anche se non c'è ancora una data di uscita, LogDev punta a rilasciarlo nel 2024.

Inoltre, i requisiti di sistema ufficiali per il PC spiegano che i giocatori avranno bisogno almeno di un Intel Core i5-4460 o AMD FX-6300 con 8 GB di RAM e una NVIDIA GeForce GTX 1080 o una AMD Radeon RX 460.

Il dev consiglia di utilizzare un Intel Core i7-3770 o un AMD FX-9590 con 16 GB di RAM e una NVIDIA GeForce RTX 3060 o una AMD Radeon RX 480.

Nel mentre, Capcom non ha battuto colpo circa il ritorno di Dino Crisis, ad eccezione della pubblicazione delle colonne sonore dei primi due capitoli.