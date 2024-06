Un gioco cancellato uscirà finalmente dopo quasi 20 anni

Un gioco che avrebbe dovuto uscire sulla Xbox originale quasi 20 anni fa sta finalmente per vedere la luce.

Nel lontano 2006, i fan erano in attesa di un gioco noto come Captain Blood. Presentato come un hack-and-slash a tema piratesco, il lavoro su Captain Blood finì per spostarsi su piattaforme più recenti, tra cui Xbox 360 e PlayStation 3 (che trovate ancora su Amazon).

Tuttavia, lungo il percorso, lo sviluppatore 1C SeaWolf ha finito per abbandonare Captain Blood, il che ha fatto sì che il gioco non diventasse mai disponibile.

Ora, a distanza di anni, Captain Blood arriverà finalmente tra appena una manciata di mesi (via ComicBook).

Annunciato a sorpresa dal publisher SNEG, Captain Blood uscirà infatti nel 2024 per PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch e PC.

Come previsto, Captain Blood il gioco è stato modernizzato un po' per le nuove piattaforme rispetto all'ultima volta che è stato presentato nel 2010.

In generale, però, ha ancora l'aspetto dei giochi sviluppati nei primi anni Duemila, il che è sicuramente una cosa positiva per i nostalgici.

La descrizione ufficiale recita:

Captain Blood è un gioco d'azione a tema piratesco in cui vestirete i panni di un temibile pirata in cerca di oro e gloria. Vi aspettano avventure con cannoni, pistole, combattimenti di spada e un'infinità di scherzi pirateschi. Questo hack'n'slash è caratterizzato da combattimenti accaniti, orde di nemici e combo.

SNEG ha dichiarato di essere semplicemente "entusiasta di riportarlo in auge, combinando la sua gloria originale con una serie di miglioramenti moderni per i giocatori di oggi".

Per saperne di più su ciò che Captain Blood ha in serbo, potete dare un'occhiata al nuovo trailer poco sopra. Inoltre, è possibile rimanere aggiornati sull'imminente uscita del gioco tramite la sua pagina su Steam.

