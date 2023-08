Un giocatore di GTA ha realizzato un'impresa epica (che quasi nessuno ha notato)

Sono trascorsi molti anni dall’uscita di GTA 4, l’avventura di Niko Bellic e sequel dell’altrettanto celebre GTA San Andreas, ma a quanto pare c'è chi ancora ci gioca assiduamente portando a casa record niente male.

Il capitolo ambientato a Liberty City (che trovate su Amazon a prezzo interessante) è uno di quei capitoli della saga Rockstar che hanno lasciato il segno.

Advertisement

Tra una versione next-gen dei fan e l’altra, qualcuno si è ora dilettato in una speedrun che definire epica è poco.

Come riportato anche da GameRant, infatti, uno streamer di Grand Theft Auto 4 ha realizzato un'impresa realmente impressionante per un piccolo pubblico di spettatori, non subendo alcun danno durante l'intero gioco.

La speedrun di 6 ore trasmessa in streaming sul canale Twitch di Droo mostra il completamento di un inter playthrough di Grand Theft Auto 4 utilizzando una mod "one-hit KO", la quale aumenta notevolmente il livello di difficoltà del gioco stesso.

Secondo un'intervista rilasciata alla redazione di PCGamer, Droo ha candidamente dichiarato di aver impiegato più di 1500 ore per realizzare la speedrun.

Il giocatore ha inoltre eseguito la spettacolare diretta davanti a un pubblico relativamente ristretto, avendo meno di 20 iscritti su YouTube e poco più di 1000 follower su Twitch. Insomma, davvero niente male (anche perché sarà molto ma molto difficile fare di meglio).

Restando in tema, su SpazioGames vi abbiamo parlato di Grand Theft Auto IV, l’arrabbiata “pecora nera” di una famiglia di record: leggi il nostro speciale.

Ma non solo: mesi fa il content creator TeaserPlay ha pubblicato un video davvero sorprendente che mostra come potrebbe essere un remake di Grand Theft Auto IV con l’Unreal Engine 5.

Per concludere, qualcuno ha deciso di mostrare una mappa del prossimo e atteso GTA 6 davvero molto verosimile, basata sulle informazioni trapelate sino a oggi.