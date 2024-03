Un big Capcom confermato gratis su Game Pass nel 2024

Kunitsu-Gami: Path of the Goddess arriverà su Xbox Game Pass nel 2024, come confermato da Capcom.

Il gioco di "strategia d'azione" ispirato alla mitologia giapponese si aggiunge alla lunga lista di titoli che debutteranno quest'anno su Xbox Game Pass (fatelo vostro anche voi su Amazon).

Capcom aveva originariamente annunciato Kunitsu-Gami: Path of the Goddess a giugno 2023, facendo debuttare il reveal trailer come parte dell'Xbox Games Showcase di Microsoft.

L'elegante titolo è stato immediatamente confermato come uscita al day-one di Xbox Game Pass. Tuttavia, la presentazione nel 2023 non ha offerto alcun dettaglio sul lancio, con Capcom che si è limitata a dichiarare che il progetto è in fase di sviluppo.

Ora, come riportato anche da Game Rant, un nuovo trailer di Kunitsu-Gami restringe la finestra di lancio su Xbox Game Pass.

Durante l'evento Xbox Partner Preview del 6 marzo, si è visto un nuovo trailer di gameplay del gioco intitolato "Kagura", dal nome di un tipo di danza cerimoniale praticata in Giappone dai seguaci della religione shintoista.

Tradotta letteralmente come "intrattenimento del Dio", questa danza tradizionale è una delle principali influenze di Kunitsu-Gami: Path of the Goddess, che Capcom descrive come un'esperienza di strategia d'azione Kagura a giocatore singolo.

Quando uscirà Kunitsu-Gami: Path of the Goddess uscirà su Xbox Game Pass, al momento non lo sappiamo, visto che Capcom non ha ancora comunicato una data di uscita concreta.

Restando in tema, l'Xbox Partner Preview ha svelato un po' di novità in merito ai prossimi giochi in arrivo su Xbox e, in alcuni casi, anche su PC e su Game Pass. Lo abbiamo seguito per voi e qui trovate anche il riepilogo dei giochi citati, con i rispettivi video.

Infine, Xbox ha annunciato i nomi dei giochi che potrete provare gratis nel weekend, da oggi 7 marzo e fino al 10 dello stesso mese.