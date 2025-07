La concorrenza nel mondo dei videogiochi di calcio si è fatta più agguerrita quest'anno, soprattutto dopo l'arrivo di Rematch (qui trovate la nostra recensione) dal talentuoso studio Sloclap, già noto per il successo di Sifu. Tuttavia, i vertici di Electronic Arts dimostrano una sicurezza granitica quando si parla del futuro della loro serie di punta EA Sports FC.

La casa americana sembra guardare con interesse ma senza preoccupazione eccessiva a questo nuovo rivale che sta conquistando l'attenzione di critica e pubblico.

Andrew Wilson, amministratore delegato di EA, ha affrontato la questione con la sicurezza di chi ha dominato il mercato per decenni. Durante l'ultima conferenza sugli utili dell'azienda, ha paragonato la sua compagnia a una grande squadra sportiva che prospera nella competizione.

Lavoriamo ogni giorno per competere, è stato così per tutti i nostri giochi, specialmente quelli sportivi, per circa 30 o 40 anni

Queste le dichiarazioni di Wilson, sottolineando come la concorrenza sia parte del DNA aziendale.

L'approccio di EA non è quello di ignorare i competitor, ma piuttosto di studiarli attentamente. Wilson ha spiegato che l'azienda osserva costantemente le mosse della concorrenza e valuta come nuove esigenze dei giocatori possano essere integrate nelle proprie offerte.

Questa strategia di monitoraggio continuo rappresenta un elemento chiave della filosofia aziendale americana.

Quando si tratta di EA Sports FC nello specifico, Wilson ha elencato una serie di vantaggi competitivi che ritiene decisivi. La vastità delle licenze possedute dall'azienda rappresenta forse il principale asso nella manica, insieme alla varietà di modalità di gioco e piattaforme supportate. L'estensione geografica del franchise e i diversi modelli di business adottati completano un quadro che il CEO considera molto solido.

Nonostante questa sicurezza, Wilson ha tenuto a precisare un punto fondamentale: EA non intende mai adagiarsi sui propri successi.

Non ci riposiamo mai sugli allori e non ci sediamo mai con arroganza fingendo di non dover riflettere su ciò che accade nel mercato

L'ottimismo di Wilson si estende anche alle prospettive future del franchise. Il CEO ha espresso fiducia non solo nei progetti attualmente in sviluppo, ma anche in quelli a lungo termine.

Il prossimo Mondiale di calcio rappresenta un'opportunità strategica importante, così come le nuove funzionalità social che l'azienda ha già anticipato in conversazioni precedenti.

Il team di sviluppo di EA Sports FC viene descritto da Wilson come "il più grande team di creazione calcistica del pianeta", una dichiarazione che riflette la fiducia dell'azienda nelle proprie capacità creative e tecniche.

Questa squadra di sviluppatori rappresenta, secondo il CEO, il vero vantaggio competitivo a lungo termine dell'azienda.