Se sei un abbonato Amazon Prime e non hai ancora giocato a Wolfenstein II: The New Colossus, questa è la tua occasione.

Il titolo Bethesda (che trovate anche su Amazon) è disponibile gratuitamente su Xbox One, Xbox Series X|S e PC fino al 12 giugno, grazie a Prime Gaming.

Una volta riscattato il gioco qui, potrai conservarlo per sempre anche se decidi di annullare l’abbonamento in seguito. L’unica condizione è avere un abbonamento attivo al momento del download.

Il gioco in questione è un cult del 2017, vincitore del premio “Best Action Game” ai The Game Awards di quell’anno, oltre ad aver ricevuto nomination per Miglior Narrazione, Miglior Direzione e Miglior Performance, sequel diretto di Wolfenstein: The New Order (uscito dìnel 2014) e settimo capitolo ufficiale della storica saga di sparatutto.

Sviluppato da MachineGames, lo studio svedese che ha lavorato anche al notevole Indiana Jones e l'Antico Cerchio (che presto avrà anche un DLC della storia tutto da scaricare),Wolfenstein II è uno sparatutto in prima persona con elementi stealth e una forte componente narrativa, ambientato in una distopia alternativa dove i nazisti hanno vinto la Seconda Guerra Mondiale.

L’ambientazione è l’America del 1961, sotto il totale controllo del regime nazista. Il protagonista, BJ Blazkowicz — meglio noto come “Terror-Billy” — è il volto della resistenza e l’unica speranza dell’umanità per ribaltare l’oppressione.

Armato di coraggio, armi pesanti e spirito ribelle, il tuo compito sarà guidare la seconda rivoluzione americana, massacrando ogni nemico sulla tua strada in una campagna cruda e adrenalinica.

Insomma, se hai intenzione di recuperare uno degli FPS più acclamati dell’ultimo decennio — e farlo senza spendere un centesimo — questa è la tua finestra perfetta.

Ricordo anche che gli omaggi di Prime Gaming per il mese di giugno 2025 sono già iniziati: vediamo i primi giochi in regalo e come riscattarli.