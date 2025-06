Sono ufficialmente iniziati i giveaway di giugno 2025 offerti da Prime Gaming: anche questo mese potrete dunque accedere ai nuovi giochi gratuiti del servizio in abbonamento, come sempre distribuiti su cadenza settimanale.

Ricordiamo come sempre che si tratta di una delle numerose iniziative proposte da Amazon Prime: ogni settimana varrà la pena di tenere d'occhio il catalogo per scoprire nuovi giochi PC da recuperare senza dover spendere neanche un centesimo.

Il primo fine settimana di giugno inizia con pochi titoli gratuiti, che troverete qui di seguito:

Prime Gaming: giochi gratis del 6 giugno 2025

La line-up del weekend inizia dunque con questi 2 soli giochi gratuiti, uno dei quali andrà necessariamente riscattato sullo store GOG.

Come sempre, vi ricordo che non sarà comunque necessario alcun tipo di acquisto aggiuntivo: dovrete semplicemente assicurarvi di avere un account iscritto allo store, che in caso contrario potrete creare gratuitamente.

Non dovete fare altro che dirigervi ai link ufficiali che trovate nella lista, seguire le poche e semplici istruzioni su schermo e godervi i vostri nuovi giochi gratis, con l'unico requisito di dover ovviamente essere iscritti ad Amazon Prime.

Avete tempo fino al 9 luglio 2025 per riscattare Mordheim: City of the Damned, mentre per The Abandoned Planet i tempi di riscatto sono decisamente più generosi, dato che resterà disponibile fino al 3 settembre 2025.

Il mio consiglio rimane quello di riscattare entrambi i titoli il prima possibile, dato che resteranno vostri per sempre anche dopo la relativa scadenza, ovviamente senza alcun costo aggiuntivo.

Vi segnalo che anche la prossima settimana saranno disponibili altri 2 giochi gratuiti da riscattare: potete scoprire l'elenco completo di titoli che verranno distribuiti a giugno 2025 nella nostra notizia dedicata.

E se siete alla ricerca di altri giochi gratuiti da scaricare sui vostri PC, vi consiglio di dare un'occhiata agli ultimi titoli settimanali offerti da Epic Games Store.