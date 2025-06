Durante l'Xbox Games Showcase 2025 è stato annunciato un aggiornamento per Indiana Jones e l'Antico Cerchio sotto forma di DLC, intitolato "L'Ordine dei Giganti".

Questo contenuto aggiuntivo approfondirà un misterioso culto legato ai giganti e presenterà collegamenti con un'ambientazione romana.

Ecco la descrizione:

«Scopri un mistero mozzafiato a lungo nascosto nelle profondità di Roma. Un capitolo inedito della storia porta Indiana Jones nelle antiche strade di Roma, dove catacombe dimenticate si trasformano in qualcosa di molto più sinistro. Indy deve superare in astuzia una pericolosa setta e decifrare enigmi ideati dagli imperatori per scoprire l'oscura eredità dei giganti Nephilim.»

L'uscita del DLC "L'Ordine dei Giganti" è prevista per il 4 settembre 2025.

Il DLC porterà i giocatori ancora più a fondo nella storia dell'Ordine dei Nephilim, la tribù di giganti introdotta nella storia del gioco base. Ambientato durante gli eventi della campagna principale, questo DLC introdurrà nuove location mozzafiato, intricati enigmi, terrificanti nuovi nemici e molto altro. Per coloro che hanno acquistato la Premium Edition, Premium Upgrade, Collector's Edition o Collector's Bundle, il DLC è incluso. Restate sintonizzati per ulteriori dettagli.

L'avventura del DLC prende il via quando Indy incontra Padre Ricci, un giovane prete che ha disperatamente bisogno di aiuto per rintracciare un misterioso manufatto. Quella che inizia come una tipica caccia al tesoro si trasforma presto in una pericolosa spedizione mentre Indiana scopre la storia dell'Ordine dei Nephilim.

«Una delle parti più gratificanti dello sviluppo di Indiana Jones e l'Antico Cerchio è stata l'opportunità di creare l'Ordine dei Nephilim, la società segreta di giganti formata da discendenti di angeli caduti che cercano di espiare i loro peccati ancestrali», ha dichiarato John Jennings, Production Director.

La storia del DLC vi porterà oltre la Città del Vaticano per esplorare le affollate e storiche strade di Roma. Attraverserete le cripte sepolte in profondità sotto la superficie della città e scoprirete quali segreti giacciono sepolti con i morti. Lungo l'avventura, Indy incontrerà nuovi enigmi da risolvere e oscuri misteri da svelare.

Con il ritorno di Padre Ventura e Mussolini, Indy dovrà usare tutta la sua astuzia per superare questi vecchi nemici e le nuove minacce emergenti. Più Indy sarà coinvolto nel mistero, più inizierà a rendersi conto che alcuni segreti forse sarebbero stati meglio lasciati perduti nel tempo.

