Un Assassin's Creed in stile Red Dead divide i fan

Dopo Assassin's Creed Mirage, Ubisoft non ha di certo finito con la saga, sebbene sono i fan a immaginarne il setting.

Mirage (che trovate su Amazon) ha infatti proposto un ritorno al passato sicuramente molto gradito.

Ora, in attesa che il franchise continui la sua corsa (potrebbe addirittura guardare al futuro), gli appassionati si sono ritrovati per discutere della serie.

Come riportato anche da GamingBible, i fan di Assassin's Creed si sono riuniti per discutere su quale periodo storico inesplorato potrebbe essere affrontato dal franchise, con il selvaggio West in testa.

L'utente di Reddit "noah_the_mighty" vuole che il franchise si avventuri nel Far West americano. «Wild West Assassin's Creed», ha esordito.

«Ok, abbiamo già creato la Fratellanza Americana, ma questo è avvenuto nel periodo rivoluzionario. Penso che sarebbe davvero bello esplorare la storia del West americano nel mondo di AC. Ci sono così tanti fuorilegge e cowboy di quel periodo che potrebbero essere sia nemici fantastici che figure storiche sorprendenti come templari e assassini», ha aggiunto il fan.

È un'idea che ha diviso le opinioni degli appassionati. L'utente "viniremesso" era dubbioso, scrivendo: «Cosa c'è di così invitante per AC nel selvaggio West? Seriamente, l'arma principale dell'epoca non erano le lame, ma le pistole (si trasformerebbe in uno sparatutto in terza persona). Per il parkour, sarebbe un'ambientazione peggiore del Valhalla. [...] Furtività? Non ci sono silenziatori, quindi un Assassino che si mette a fare il Django non avrebbe senso».

«Adoro il concetto, ma non credo che possa funzionare. Abbiamo già il gioco del cowboy perfetto in Red Dead Redemption 2 non vedo alcun elemento di Assassin's Creed adatto a quell'ambientazione. Non c'è abbastanza densità di città», ha aggiunto Linky38.

Sebbene sulla carta un Assassin's Creed nel selvaggio West sembri una ricetta fantastica, a quanto pare farlo funzionare nella pratica è tutt'altra storia.

Tuttavia, come punto di partenza, sarebbe interessante vedere il franchise tornare negli Stati Uniti, visto che Assassin's Creed III è piaciuto molto.

Sappiamo già che il prossimo capitolo del franchise di Assassin's Creed, ossia Codename Red, porterà i giocatori nel Giappone Feudale, quindi per ora del West non se ne parla.

Vero anche che mesi fa un fan ha immaginato un logo assolutamente verosimile per un eventuale capitolo della saga di Assassin's Creed ambientato nel Far West.