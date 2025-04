Un altro studio Ubisoft chiude i battenti

Ubisoft Leamington, uno studio che per anni ha contribuito a importanti titoli del colosso francese, ha chiuso ufficialmente i battenti da oggi.

L'annuncio ufficiale è arrivato attraverso un messaggio pubblicato sulla pagina LinkedIn dello studio, confermando quanto già si temeva dopo l'ondata di licenziamenti annunciata da Ubisoft lo scorso gennaio (tramite Games Industry).

La chiusura rappresenta l'ultimo atto di un processo di ridimensionamento che ha colpito contemporaneamente due studi britannici del gruppo.

Circa 100 posti di lavoro sono stati eliminati tra Ubisoft Leamington e Ubisoft Reflections di Newcastle, nell'ambito di una strategia aziendale che, secondo le dichiarazioni ufficiali di Ubisoft, mira a «dare priorità ai progetti e ridurre i costi per garantire stabilità a lungo termine».

Solo un piccolo numero di dipendenti di Leamington è stato mantenuto, ma con contratti da remoto, segnando di fatto la chiusura fisica della sede.

Prima di diventare parte dell'universo Ubisoft nel 2017, lo studio era conosciuto come FreeStyleGames e aveva conquistato una propria identità creando l'apprezzata serie DJ Hero.

Dopo l'acquisizione, la struttura è stata progressivamente riconfigurata come studio di supporto per progetti di maggior respiro, collaborando a titoli di grande calibro come Tom Clancy's The Division e, più recentemente, all'atteso Star Wars: Outlaws.

Nel messaggio di addio condiviso su LinkedIn, i responsabili hanno espresso gratitudine verso il team:

«Siamo infinitamente grati al nostro talentuoso gruppo di lavoro, la cui creatività, passione e dedizione hanno lasciato un segno duraturo nei giochi che abbiamo creato, nei ricordi che abbiamo condiviso e nella comunità che abbiamo costruito a Leamington.»

Parole che risuonano con particolare amarezza considerando che, secondo quanto emerso da vecchie inserzioni di lavoro e post sui social media, lo studio stava lavorando a una nuova proprietà intellettuale non ancora annunciata.

Il tutto mentre Ubisoft sta lavorando a un accordo con Tencent per la nuova sussidiaria con i franchise principali dell'azienda, i cui effetti sono ancora da verificare.