Ubisoft+: tutti i titoli Ubisoft a solo 1€ per un periodo limitato!

Ubisoft apre le porte del suo sterminato universo videoludico con un'offerta da brividi! Solo fino al 9 agosto 2023, potrete lanciarvi nell'emozionante esperienza del servizio Ubisoft+, che offre un catalogo sterminato di giochi firmati dal celebre publisher, al costo simbolico di un solo euro per il primo mese. Un'opportunità irresistibile per gli appassionati di alcune delle serie di videogiochi più amate, come Assassin's Creed o Far Cry.

Ubisoft+, la risposta del gigante francese a Xbox Game Pass e Playstation Plus, vi mette nelle mani un'infinità di giochi per PC. Dal ricco assortimento spiccano episodi di serie iconiche come Assassin's Creed, Far Cry, Rayman, Prince of Persia, Watch Dogs, Anno, Ghost Recon e The Crew, tutti arricchiti dai relativi DLC lanciati fino ad oggi. Come se non bastasse, avrete l'opportunità di giocare ai nuovi rilasci a costo zero dal giorno del lancio.

È l'occasione perfetta per provare Ubisoft+ e riscoprire quei titoli che potresti aver perso, a un prezzo vantaggioso. Tieni però presente che dopo il primo mese, l'abbonamento costerà 14,99€. Non vi preoccupate, potrete disdire l'abbonamento in qualsiasi momento. Ricorda però che in tal caso i giochi non saranno più accessibili, a meno che voi non li abbiate già acquistati in precedenza.

Cliccate sul link qui sotto per approfittare di questa offerta spettacolare e sottoscrivere l'abbonamento a Ubisoft+ a soli 1 euro per il primo mese. Sarete indirizzati al sito ufficiale di Ubisoft+ dove potrete procedere con l'iscrizione e tuffarvi immediatamente nei vari mondi di gioco.

