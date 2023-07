Il TwitchCon torna in Europa: tutto pronto a Parigi

È tutto pronto ai nastri di partenza del TwitchCon, che torna in Europa facendo tappa a Parigi. L'appuntamento, già anticipato qualche mese fa dagli annunci ufficiali, è previsto per l'8 e il 9 luglio prossimi, al centro espositivo Porte de Versailles.

Come sottolineato da Twitch, «la convention europea ha riunito, lo scorso anno, oltre 14.500 persone al RAI Amsterdam Convention Centre, con un aumento dell’affluenza di oltre il 65% rispetto alla TwitchCon di Berlino 2019, prima edizione europea».

Un trend di crescita che l'appuntamento parigino mira ovviamente a confermare, con gli appuntamenti che sono stati messi in agenda e che terranno compagnia ai visitatori nel corso del weekend – potete vedere il programma completo sul sito ufficiale.

«Anche questa nuova edizione di TwitchCon sarà, per il mondo virtuale, una preziosa occasione di incontro, una festa per ritrovarsi insieme e celebrare, davvero, tutto quello che Twitch rappresenta per le community che ne fanno parte» aggiunge Twitch, nella nota stampa con cui ci ha raggiunto.

Alle 10.45 di sabato, ad esempio, dopo l'apertura con i commenti dei membri del management, si andrà subito con le prime fasi del torneo Twitch Rivals – che vedrà «squadre provenienti da tutta Europa confrontarsi in sfide dal vivo ai videogame più amati, per conquistare la finale di domenica».

Al centro della convention ci saranno anche dei panel dove gli streamer discuteranno dei temi a loro più cari in compagnia dei loro follower, in un un vero e proprio Just Chatting dal vivo. «E non solo: saranno numerosi anche i professionisti provenienti dal mondo della comunicazione e del gaming a portare il proprio punto di vista attraverso momenti di approfondimento e dialogo e workshop tematici» assicura Twitch.

«Le occasioni di incontro si arricchiscono ulteriormente con i moltissimi MeetUp organizzati nel corso del fine settimana: da quelli proposti per gli appassionati di specifici videogiochi come Minecraft e League of Legends, a quelli pensati per le community LGBTQIA+ e BIPOC (Black, Indigenous and People of Color), fino al Women in Gaming MeetUp, le community che solitamente si ritrovano in chat avranno modo di incontrarsi dal vivo, condividendo esperienze, consigli, riconfermando ancora una volta come siano le persone il cuore pulsante di Twitch, prima ancora che i contenuti disponibili sul servizio».

Ci sarà spazio anche per l'Artist Alley, dove esporre le proprie fanart, e per gli artisti amanti della musica – con diversi streamer che saranno protagonisti di grandi interpretazioni, nel corso della due-giorni.

«Come era già stato per le edizioni precedenti di TwitchCon, anche quest’anno la promessa è quella di un evento pensato e organizzato per le community, per dare loro un momento e uno spazio dove esprimersi, condividere le proprie passioni, e festeggiare tutto ciò che Twitch rappresenta per le persone che lo vivono quotidianamente».

Se durante il weekend siete dalle parti di Parigi, insomma, sapete che il TwitchCon vi attende. E, visto che siamo qui, vi ricordiamo di seguire SpazioGames.it anche sul nostro canale Twitch ufficiale.